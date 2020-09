En Inglaterra anuncian que ya hay acuerdo de Messi con el City: el pase de los 700 millones

Mientras Jorge Messi negocia en Barcelona con Josep Marií Bartomeu la salida del club de Lionel, en Inglaterra anunciaron la concreción del pacto del delantero argentino con el Manchester City para transformarse en nuevo jugador de los Ciudadanos con un contrato valuado en 700 millones de euros.

La información llega desde la BBC, el prestigioso medio de Inglaterra que afirma de manera textual: “El jugador de Barcelona Lionel Messi acordó un vínculo de cinco años con el City Football Group por valor de £623 millones. Jugará tres temporadas en el Manchester City para luego unirse al New York City de la #MLS”.

Vale mencionar, en este caso, que los 623 millones de libras son, en euros, algo más de 700 millones de euros (701.023.802 millones).

Barcelona's Lionel Messi has reportedly agreed a five-year deal with City Football Group worth £623m that will see him spend three seasons at Manchester City before joining #MLS side New York City FC.

Latest gossip 👉 https://t.co/CTeUVnMQkS #bbcfootball #ManCity pic.twitter.com/mY4O0yGnYp

— BBC Sport (@BBCSport) September 2, 2020