Infantino: “No entiendo cómo se pueden hacer problemas por la designación de Macri”

El suizo defendió el nuevo cargo del ex Presidente de La Nación en la Fundación FIFA. “Es algo muy positivo que esté allí”, afirmó la cabeza del ente rector del fútbol a nivel mundial.

«¡Aaahhh, hombre! No entiendo cómo se pueden hacer problemas por esta designación. La Fundación es muy positiva, es algo muy positivo que [Macri] esté allí», le señaló la cabeza de la Federación Internacional de Fútbol Asociado a La Nación, en el marco de los AIPS Sport Media Awards. Y agregó: «No entiendo que haya problemas por eso. En Argentina siempre hay problemas».

Más allá del apoyo del suizo, los representantes de los clubes se mostraron totalmente en contra del nombramiento del ex presidente. Marcelo Tinelli, por ejemplo, expresó: «Me parece lamentable que una persona que sin ningún pudor y siendo Presidente, manifestó que venía diciéndole a sus colaboradores que los mercados no nos iban a dar más plata y que nos íbamos a la ‘mierda’, hoy sea distinguido en FIFA. Triste noticia para los que amamos el fútbol». Rodolfo D’Onofrio y Jorge Ameal, entre otros, se expresaron en la misma línea.

Me parece lamentable que una persona que sin ningún pudor y siendo PRESIDENTE, manifestó que venía diciéndole a sus colaboradores que los mercados no nos iban a dar más plata y que nos íbamos a la “mierda”, hoy sea distinguido en FIFA. Triste noticia para los que amamos el fútbol https://t.co/vlorBwdpgW

No estoy de acuerdo con el nombramiento de Mauricio Macri como presidente ejecutivo de la Fundación FIFA. Primero debieron consultarlo con la AFA. Los dirigentes políticos tienen que hacer política y la FIFA no es un premio consuelo.

La Superliga también se plantó: «La SAF, como integrante del fútbol argentino, ve con preocupación la reciente designación de Mauricio Macri como Presidente Ejecutivo de la Fundación FIFA, cuyo objetivo es contribuir a la promoción de un cambio social positivo». La AFA tampoco esquivó la noticia y remarcó en un comunicado que se sintió «sorprendida».

Cabe destacar que también hubo lugar para el apoyo al ex pope de Boca, como el brindado por Guillermo Barros Schelotto. «Muchas felicidades a Mauricio Macri por su nuevo cargo como Presidente Ejecutivo de la Fundación FIFA», indicó el técnico con pasado en el Xeneize por medio de sus redes sociales. En el mismo camino fue Christian Gribaudo, uno de los candidatos en las últimas elecciones del conjunto de La Ribera.

Muchas felicidades a @mauriciomacri por su nuevo cargo como Presidente Ejecutivo de la Fundación FIFA.

Congratulations to Mauricio Macri on his new role as Executive Chairman of FIFA Foundation. pic.twitter.com/opfZtnkZ9s

— Guillermo Barros Schelotto (@GBS_Oficial) January 28, 2020