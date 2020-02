De Rossi: «Mi retiro real fue en Roma»

Daniele De Rossi habló en Italia sobre su retiro y su paso por Boca y dejó una frase polémica al afirmar que su «retiro real fue en Roma», club en el que disputó 18 temporadas y en el que disputó su último partido en mayo de 2019.

«Mi retiro real fue el último día en Roma, fue un gran golpe. Al salir de mi habitación, ir al Olimpico me hizo pensar que sería la última vez que cerraba esa puerta. Temblaba, fue devastador. Estaba triste por no renovar mi contrato, pero me parece obvio»», reconoció De Rossi a GQ Italia.

Acto seguido se refirió a su fugaz paso por el fútbol argentino, en donde llegó a disputar siete partidos: «Boca siempre fue un sueño para mí, y jugar ahí fue un honor. No hubo un día en el que no me sintiera feliz en el club. Incluso antiguos compañeros de equipo todavía me escriben para preguntarme cómo estoy y decirme que me extrañan».

De Rossi, de 36 años, jugó 18 temporadas en la Roma y a mediados de 2019 dejó el club para jugar en Boca donde rescindió su contrato a comienzos de este año, por motivos personales, para retirarse nuevamente del fútbol.

Fuente: TN