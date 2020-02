Alexis Mac Allister sobre su salida de Boca: “Sentí que no me valoraban y sólo querían más plata”

Luego de todo lo que se habló por su partida de Boca​, con varias voces oficiales de parte del club que salieron a pegarle, Alexis Mac Allister rompió el silencio y no se quedó en el molde. Todo lo contrario: lo hizo a pura bomba, en una charla con Fox Sports. «Sentí que no me valoraban, no me sentía importante o no me querían, sólo querían un poco más de plata. Lo hablé con Riquelme​. Tuve algunas charlas con él. Mi principal posición fue quedarme. Pero después, en ese lapso entre que digo que me quiero quedar e ir, pasaron cosas que no me gustaron para nada y por eso tomé la decisión de irme».

Alexis, figura del Preolímpico que ganó Argentina, explicó más a fondo la situación que lo hizo cambiar de rumbo: «Cuando me llamó Riquelme estaba enojado por algunas cosas, me comunica que mi papá había hablado mucho y quería hacer el nexo entre los ingleses y Boca. Además de ser mi papá, es mi representante y, como ellos (Brighton) pusieron 10 millones de euros, por un tema respeto tienen que contestar, es lo que corresponde. Mi papá sólo quería que Boca atienda. Me preguntó y yo quería quedarme en Boca. Me dijo ‘perfecto. A las horas me entero que Boca mandó un mail diciendo que no iba a Inglaterra, que me quedaba, pero que si Brighton ponía un millón de dólares sí me iba. Si ellos decían ‘Alexis se queda’, me quedaba. Boca tuvo la chance de comprarme y no lo hizo. Brigthon había puesto la plata y confió en mí».

Más allá de sus sensaciones encontradas por dejar Boca, Mac Allister aseguró que su partida trajo cola por el momento del club:​ «Todo lo que pasa ahora es político y a mí no me interesa entrar en ese juego. Que me quieran hacer quedar mal a mí es política. No me sentí importante, me sentí mal, no querían que me quede».

​Alexis siguió y también se acordó del presidente y del técnico: «Escuché de Ameal que a Boca no le quedó ni un peso cuando el equipo inglés les dio un millón más (por la salida de ahora a Inglaterra). Es todo política, yo no quiero entrar en eso. Vine a Boca a ganar menos de un tercio de los dos millones de dólares que me ofrecían en Rusia. Yo estaba preparado para la competencia en Boca. También influye que Russo no se haya comunicado conmigo para decirme que era importante. Creo que he estado a la altura de Boca en estos seis meses».

MÁS FRASES DE MAC ALLISTER

– «Boca es un club muy grande y lo quiero muchísimo pero hay que tomar dimensión de que me estoy yendo a la Premier League. ​Creo que hoy es la mejor decisión y no me arrepiento».

– «No hablé con Russo ni con Ameal. Después me enteré del pedido (de 1.000.000, que pagó el Brighton) y me sentí mal, que nunca me quisieron. Cuando tomo la decisión, lo llamo a Román y le conté, me dijo con respeto que no me iba a cortar la carrera y me abrió la puerta a que me vaya».

– «Tengo un poco de ansiedad, felicidad por el Preolímpico, de ir a la mejor liga del mundo, y un poco de ese sabor amargo que significa irse de Boca. Lo hago porque sé que es un paso muy importante en mi carrera futbolística».

– «Mi llegada a Boca se dio demasiado rápido, hasta la gente de mi entorno me decía que vaya a Independiente, todos saben por qué tomé la decisión y salió de la mejor manera, jugué muchos partidos, me tocó ir a la Selección. Me voy muy contento de mi paso por Boca».

-​ «Irse de Boca no es fácil. Se me presentó una oportunidad que por ahí en junio no iba a tener, no tengo pasaporte comunitario, me están dando una visa provisoria».

-​ «Las decisiones de mi vida y mi carrera las tomo yo. Yo tomo la decisión de irme y me hago cargo, no así de cómo se manejó la situación y las formas. Está mal que me echen las responsabilidad a mí de irme».

-​» La gente me banca muchísimo, he recibido todo tipo de mensajes. Yo no busco que le echen la culpa a esta dirigencia ni a la anterior, yo sólo quiero disfrutar de jugar al fútbol. Ojalá me toque volver algún día y por eso no quiero irme mal, pero hay cosas que no me cierran. Boca es mucho más grande de lo que pensaba desde afuera. Si ellos me quieren, sé que voy a volver».

-​ «Allá me tengo que preocupar por jugar al fútbol y nada más. En Boca todo se agranda para bien y para mal. A veces estás arriba y al otro estás abajo, es difícil convivir con eso, un día sos un crack y al otro un desastre. En Inglaterra seguramente será más tranquilo. Me di cuenta lo duro que era el fútbol acá jugando con 17 años en la B Nacional».

Fuente: Olé