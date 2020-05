Polémica denuncia de Ángel Cappa: “Si se investigara, se llegaría a que a River lo mandaron a la B»

Hace tres semanas, Ángel Cappa había aceptado su cuota de culpa en el descenso de River a la B Nacional, sucedido en el 2011. Pero ayer jueves, en una entrevista radial, dejó una polémica frase sobre el recordado descenso del Millonario.

“Me siento responsable, pero no estando en River, sino estando en otros equipos. Vos mirá que casualidad… yo estuve en Huracán en y el primer partido lo jugamos en el Monumental y empatamos 3-3. O sea que Huracán ahí le quitó dos puntos a River. Después jugaos en el Ducó, ganamos 4-0 y le quitamos tres puntos. Otro partido en el Ducó empatamos 1-1. Después estuve en Gimnasia, empatamos 0-0 en La Plata, otros dos puntos. Es decir, en cuatro partidos, de 12 puntos le quité 9. Con esos 9 puntos, River se salvaba ampliamente”, dio su particular óptica.

Pues bien, el entrenador, desde Madrid (donde reside), dialogó con Fox Sports Radio y volvió sobre la polémica de la definición del campeonato de 2009, en la que Vélez le arrebató el título a su Huracán en la última fecha, con un gol de Maxi Moralez que debió ser anulado por el árbitro Gabriel Brazenas por una falta previa de Joaquín Larrivey sobre el arquero Gastón Monzón. En ese contexto, denunció pidió una investigación sobre varias situaciones en el fútbol argentino, incluido el descenso de River.

“Si me lo encuentro a Brazenas, le diría que no hable más, porque cada vez que habla es más sospechoso, porque al principio decía: ‘Sí, me equivoqué, me di cuenta’. Ahora dice que no fue foul. Y bueno… Qué le voy a decir, él sabrá lo que tiene en su consciencia. Lo que yo digo es que jamás se investigó nada en Argentina. Mirá acá en España, se investigó que el Osasuna arregló varios partidos para no irse al descenso no me acuerdo en qué año. Y hay gente condenada. En Argentina jamás”, inició su discurso.

“Ustedes no se acuerdan, pero en el 40 o el 50 en Argentina se contrataron árbitros porque eran un desastre, llamaron de Inglaterra. Duraron un año y se tuvieron que ir también. Jamás se investigó nada. Y pone todo bajo sospecha. Ese Huracán de 2009 no fue el primero ni fue el último. Cuando estamos tomando un café, con periodistas, te dicen, sí, esto está arreglado. No sabemos, sospechamos. Ahora tengo información que me permite sospechar que no fue algo involuntario”, fue levantando temperatura.

“Lo que hay que hacer es hacer una investigación oficial. En Italia, investigaron a Juventus y eran tantos los partidos que había arreglado que

lo mandaron al descenso. Se puede averiguar. ¿Por qué no quisieron investigar nunca nada en Argentina?”, preguntó. Fue ahí cuando el panelista Marcelo Sottilelo aguijoneó: “Si se investigara, ¿se llegaría a la conclusión de que a River lo mandaron a la B?”.

“Yo creo que sí, que lo mandaron a la B. Si vos ves los fallos, inclusive en el último partido… Y no sólo en la cancha de River. En Quilmes-Olimpo hubo fallos horribles también”, opinó sobre la Promoción entre el Millonario y Belgrano, y también sobre el duelo que condenó al Cervecero y salvó a los bahienses en la última jornada del campeonato.

