Vuelta a los entrenamientos: todos o ninguno

Desde AFA indicaron que hasta que no haya un protocolo nacional, la actividad no volverá para nadie. La postura busca evitar ventajas deportivas.

Aunque varios clubes del interior del país puedan conseguir permisos provinciales para entrenarse cumpliendo protocolos sanitarios, la AFA tomó la decisión de no autorizar esos entrenamientos hasta que todos los equipos del fútbol argentino puedan hacerlo al mismo tiempo.

En las últimas horas se conoció que en Mendoza se permitirán las actividades deportivas bajo un protocolo estricto. Los clubes que militan en las categorías de la AFA como Godoy Cruz, Independiente Rivadavia y Gimnasia de Mendoza no podrán reanudar sus entrenamientos por determinación de la dirigencia del fútbol argentino.

Con Gimnasia de Jujuy sucedió lo mismo. El equipo que dirige Cacho Sialle tenía todo listo para volver a entrenarse, pero desde AFA le bajaron el pulgar. “Al estar disputando la Primera Nacional, dependemos directamente de las decisiones que tomen los dirigentes, asique por el momento no hay actividad. De igual manera tenemos tiempo, no nos urge la vuelta ya que no hay competencia a la vista”, detalló el presidente del Lobo Fabián López.

Desde calle Viamonte no dan margen para otra opción: entrenan todos o ninguno. No quieren ventajas deportivas ni apurar la vuelta de los entrenamientos. La postura es contundente y hasta podría haber sanciones para los clubes que se entrenen con autorización de sus gobiernos provinciales pero sin el OK de la AFA.