Tevez: foto polémica y multa por falta de distanciamiento en Maipú

No fue un día sencillo para Carlos Tevez, quien tuvo que lidiar con una grave acusación en su campo de Maipú. A raíz de una foto que se viralizó en la que se lo ve junto a un grupo de personas, entre ellos varios menores, sin distanciamiento social ni tapabocas.

Tevez decidió romper el silencio y contar los motivos de esa imagen. Frente a la denuncia de que habría incumplido con la cuarentena, el futbolista de Boca aclaró: “No es verdad lo que se dice y no me gusta que se inventen esta clase de noticias. Ya pasé la primera en Tandil y no dije nada, pero ahora sí hablo. Seguramente va a haber un juez investigando lo que se dijo, que jugamos un picado en mi casa. Que lo demuestren porque no es verdad”.

“Cuando yo vengo acá a mi campo en Maipú se revoluciona todo. Como hago la cuarentena acá y la gente lo sabe, se me meten por todos lados. El domingo estábamos con mi familia, comiendo en el quincho, y entran unos vecinos con niños para sacarse una foto conmigo. Se me acercan y como había niños, entonces acepté, fueron unos segundos. Después, ellos se fueron para su campo y yo me quedé en el mío. Estaba en mi casa por eso no tengo tapaboca ni nada. Me enoja porque estaban en mi propiedad, pero al haber chicos uno acepta. Es mentira que jugué un picado con ellos”, agregó.

Molesto por la falsa noticia, el Apache contó que en su campo tiene canchas de fútbol, donde se entrena, pero que cumple con el aislamiento. “Estamos todos acá con mi familia y solo salimos a comprar. No pienso salir por nada del mundo. Lo que pasó es que la gente se metió en el campo y acepté a sacarme una foto. Están los nenes y uno no quiere quedar mal con ellos”, aclaró en diálogo con Intratables por América TV.

Por su parte, el concejal del Frente de Todos, Facundo Coudannes reconoció su error y se disculpó en un posteo en su cuenta de Facebook: «Quiero pedir disculpas públicas a los vecinos y vecinas de mi querido pueblo por la imprudencia que cometí en medio de la situación que estamos viviendo. Como padre me dejé llevar ante la posibilidad de cumplirle a mi hijo el sueño de conocer a su ídolo”.

«Hay gente que está muriendo, no es momento de volver»

El ídolo de Boca se mostró en contra del regreso de la actividad, tema que están analizando los dirigentes de la AFA con el Gobierno. Los suegros del Apache estuvieron contagiados.

«Yo tengo mi opinión. Habiendo gente enferma, que está muriendo, para uno es muy difícil volver ahora a jugar. No podemos salir de esa realidad. Para mí no es el momento de regresar», afirmó Tevez en el programa Intratables de América TV.

«Tengo gente cercana que la está pasando mal, mi suegro y mi suegra (estuvieron contagiados). Me tocó vivirlo muy de cerca. Hay que cuidarse», aseguró el Apache sobre el avance del coronavirus.

«La Conmebol puso el 15 de septiembre para volver a jugar la Libertadores y que los equipos argentinos empecemos el 17, pero esas fechas son tentativas y se pueden cambiar», remarcó el jugador de Boca.