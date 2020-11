“En el fútbol es más grave fumarse un porro que bajarle tres dientes a tu señora”

Leonardo Di Lorenzo tiene 39 años y sigue siendo futbolista de Temperley. El volante sufrió durante muchos años una tendinitis, pero comenzó a consumir aceite de cannabis antes de dormir para calmar el dolor, lo que le permitió continuar con su carrera. Con el paso de los años, Tiki Tiki fue ampliando su manera de ver el fútbol y el mundo. Hoy pelea por causas sociales como el aborto legal, la lucha contra la violencia de género y contra la homofobia en el fútbol.

«El fútbol es un ambiente muy machista y conservador. Tenemos que cambiarlo. Hoy te da positivo un control porque te fumaste un porro un fin de semana y no conseguís club, pero cagaste a palos a tu señora y le bajaste tres dientes y te mandan a tu casa un mes, te guardan un poco y podés volver a jugar», expresó en una entrevista con Enganche. «Los que tapan situaciones de violencia son, muchas veces, los dirigentes. Y eso tiene un correlato en los periodistas. Nos cuesta salir de nuestro pequeño lugar de comodidad. Por eso pondero la lucha de las jugadoras, por ejemplo. Esos movimientos están haciendo que nos cuestionemos cosas. Que nos preguntemos. Y eso es un montón», agregó.

Por otro lado, aseguró que «el tabú más grande del fútbol es el de la homosexualidad. Está en el día a día. Puto. Te cojo. Maricón. Todo el tiempo. ¿Cómo hace un pibe homosexual para vivir este deporte? que hay un montón, aparte. Es una vida ocultando quién es, porque si jugás en un equipo medianamente conocido, ni siquiera podés ir a un café con tu pareja. Reprimir eso es terrible y es culpa nuestra. Hay que cortar con todas estas maneras horribles que tenemos. Estamos lejos», dijo.

Además, opinó que es posible cambiar, pero «es entre todos. Pasa que después escuchás declaraciones de dirigentes o entrenadores que dicen que no saben si tendrían a un futbolista homosexual en el vestuario. Es tremendo. Al pibe se le cierran las puertas hasta por ahí, por lo laboral. Es horrible. El saber que hay pibes que no pueden expresarse y vivir en libertad al lado nuestro nos tendría que generar bronca. Tenemos que arranar ya», añadió.

Soy futbolista y apoyo la lucha de las mujeres por #AbortoLegalYa #NoVotenContraLasMujeres — Leonardo Di Lorenzo (@leodilorenzo11) June 10, 2018

Otra cosa que cuestionó Di Lorenzo es el rol y la preparación del futbolista. «Es difícil porque nos preparan de chiquitos de una manera y es lo único que tenemos. Hay que jugar en Europa, en la Selección, ganar plata y ser millonarios. Y es una cagada pensar que es sólo eso, porque muy poquitos llegan a cumplir ese objetivo. Es un lugar, además, de mucha meritocracia, con aquello de que me rompí el orto, llegué solo, nadie me regaló nada y no me importa el resto. No es así porque en el medio nos dieron un montón de oportunidades y de ayuda. No llegamos sólo con nuestro esfuerzo. Salir de ese individualismo es complicadísimo», declaró.

«Es que es un gremio muy desparejo. Todos formamos parte del mismo gremio, pero en la misma cancha hay pibes que ganan millones de pesos y otros que no llegan a fin de mes. Es difícil que el que gana millones de pesos mire para el costado. Es lógico. En Primera es muy difícil. Tenés que rendir, tenés que ser famoso, tenés que ganar plata. No es culpa de los pibes. Tenemos que cambiar la formación de nuestros jugadores», completó.

Fuente: TyC Sports