Marcelo Gallardo: “Nos quieren desestabilizar hace tiempo”

Prenderse y encenderse pueden ser sinónimos, pero también antónimos. Marcelo Gallardo no se prende -o intenta no hacerlo- sobre el sugestivo trascendido que sostiene que parte de los éxitos de River están respaldados de algún modo por la ayuda del VAR. Por eso, cuando fue consultado al respecto, el director técnico se encendió. Y aunque advirtió que “no me dejo llevar por esas tonterías”, en su posterior reflexión dejó entrever que esa teoría tiene una intencionalidad subyacente. Una postura prima hermana de la «guardia alta» y que tiene, de nuevo, a Boca azuzando el fuego.

“No podemos ir dándole importancia a todo lo externo, a muchas cosas que quieren dañarte. Desestabilizarte. Eso pasa hace muchísimo tiempo”, manifestó Gallardo. «Estamos acostumbrados a tener que tratar todas estas cuestiones de tratar de desestabilizar a un River que hace cinco o seis años que viene demostrando por qué se convirtió en el equipo que es. El mundo futbolístico lo respeta. Todo lo demás no está dentro de mi radio, de mi órbita».

La aplicación del VAR en el triunfo 2-0 ante Nacional fue la que inyectó nuevamente en el imaginario popular que el arbitraje tiene peso en las victorias de River. Aunque en el análisis global la participación desde la cabina contribuyó a despejar dudas -Andrés Rojas cobró un penal inexistente para River, aunque el error fue suyo y no de los asistentes- la chicana pública de Mario Pergolini, vicepresidente de Boca, enfatizó el rumor. En Uruguay, al mismo tiempo, las portadas de dos diarios titularon «Ganó RiVAR» o, directamente, «RiVAR».

«No me molesta para nada lo que digan. Estoy muy seguro de lo que somos. Y en base a eso nos hemos sostenido todos estos años. No es casualidad mantenerse seis años, y habiéndose logrado todo lo conseguido. No es casual, no…», advirtió Gallardo. «Eso dejalo para un equipo que tiene algún buen momento, que puede conseguir cosas de muy buena manera pero no sostenerse con el tiempo como lo hemos hecho nosotros. No es fácil, es muy difícil». Incluso el técnico de River reforzó su mirada admitiendo que «en muchas ocasiones eso nos ha fortalecido«, añadiendo como ejemplo «el hecho de que estamos jugando en un año mu complejo».

Gallardo, en ese sentido, consideró que «estamos atravesando una pandemia, jugando al fútbol de esta manera, sin el público en cancha con lo que eso representa para el espectáculo… Hay tantas cosas que son tan delicadas en este año y por la que tuvimos que atravesar y así y todo seguimos estando en la disputa de no caer, de no claudicar. Y estamos ahí, a un paso si jugamos un buen partido de una nueva semifinal. Eso tiene un valor enorme como para que lo externo trate de desestabilizarnos».

