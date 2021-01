Rodolfo D’Onofrio: “Quiero que Gallardo siga de por vida”

«El orgullo que tenemos es inmenso. Uno se puede equivocar, puede cometer errores, pero River demostró que es uno de los mejores equipos de Sudamérica».

La eliminación de la Copa Libertadores dejó un sabor raro, con una mezcla de sensaciones. La bronca por haber estado a un pasito de la remontada existe, pero a su vez los hinchas de River sienten un profundo reconocimiento por un equipo que, a pesar de no haber podido meterse en la final, tuvo una noche épica en Brasil. Los jugadores son fundamentales para llevar adelante la idea, pero el gran artífice y mentor de este ciclo ganador es Marcelo Gallardo. Y en este contexto, Rodolfo D’Onofrio, quien sacó pecho por la actuación en el Allianz Parque, se refirió al futuro del entrenador.

«Gallardo lo hizo siempre, analiza a fin de año si se queda o se va. Está en él, es él el que tomó siempre las decisiones. Simplemente puedo tener ganas de querer de que siga de por vida, pero es una decisión personal. Entiendo al hombre y a la persona que en determinado momento pueda sentir cualquier agotamiento… La realidad es que tiene un contrato en el cual puede tomar la decisión de irse y a mí como presidente me queda un año más y tendré otro camino que recorrer en mi vida«, expresó en una extensa charla con F90 (ESPN).

Además, el presidente del club de Núñez se refirió al legado que viene dejando el Muñeco y lo llenó de elogios: «Cualquiera de todos nosotros tiene clarísimo que Gallardo es el mejor DT de la Argentina, de Sudamérica y entre los mejores del mundo. Es un hombre que trabaja con los grupos, los juveniles, ojalá se quedara muchísimos años en River. Estoy convencido de que estamos arriba de un riel transitando el camino: River volvió a ser River y va a seguir siendo River. El equipo tiene humildad y grandeza y las va a seguir teniendo».

Con toda la confianza de que Gallardo va a continuar al menos hasta las elecciones de diciembre de este año, D’Onofrio se prepara para tener una charla muy especial con el DT. «Con Marcelo vamos a conversar, aunque primero tiene que tomar la decisión de seguir. Tendríamos que ver qué se necesita, qué ocurre con los jugadores, si alguno se va por diferentes situaciones que puedan presentarse, como ocurrió con Martínez Quarta, con Juanfer… Nos pidieron que querían irse no por falta de pertenencia sino porque un jugador tiene su carrera, su mundo, y uno tiene que dejarlos ir. Llegado el momento conversaremos y veremos qué necesita Gallardo», sentenció.

OTRAS FRASES DE D’ONOFRIO

«Lo que creo como hincha es que lo que va a tener que analizar el VAR es difícil, imagino una cancha llena, que grita un gol, el tercero, y después de un rato, cuando están por sacar del medio, lo que gritaste no sirve… Es un poco raro el fútbol así… En el rugby, el arbitro le consulta al VAR, no es el VAR el que le dice al árbitro ‘tenés que ver esto’. Pero no lo digo por este partido. Ya está. No voy a entrar en polémicas. Demostramos que también hay que saber perder en la vida».

«El VAR lo maneja la Conmebol, lo manejan los arbitros responsables. Mi opinión personal creo que vale para la FIFA: en el fútbol se está aplicando un sistema en que el árbitro es el que le pregunta al var si tiene dudas sobre una jugada. El arbitro es el que decide. Y el VAR es el que tiene que ayudar al árbitro. Si no pasan a dirigir los que están en el VAR. Lo digo hace años».

«Es una sensación que pueden haber tenido periodistas, hinchas… Creo que se define el partido en una actitud y a no dejar que el fútbol tenga ritmo. No sé si fue a propósito, fue un error de llevar muy lento el partido. Que el VAR tarde seis, siete minutos enfría todo. No le echo la culpa a nadie. El sistema hay que analizarlo muy bien porque el fútbol es otra cosa».

Enzo Pérez y Nacho Fernández: «Si ustedes preguntan si hay ofertas, por ninguno. Adivinar no puedo adivinar. El futbol argentino tiene un problema importante, estamos haciendo campeonatos donde tiramos el fútbol para abajo, esto de que no hay descensos… Segundo, con el valor del dolar blue se hace muy difícil para los jugadores mantenerse acá porque obviamente quieren ahorrar y tienen un problema. En una economía como la que vivimos, pasan estas cosas. Hay que asumir la realidad, es dificilísimo para los clubes. Lo hemos dicho reiteradas veces, Boca planteó lo mismo que nosotros, Racing, Talleres… Estamos en minoría. La mayoría gobierna, en cualquier sistema».

La salida de Pratto: «No me sorprendió porque le llegó una oportunidad, habló con Marcelo, se lo planteó y buscamos la oportunidad para él. El quería tener esa oportunidad en Europa y le están cumpliendo porque llegó y ya está jugando».

El partido Santos – Boca: «Creo que sí lo voy a ver. Va a depender de reuniones que tengo. ¿Si quiero que pase Boca? Es graciosa la pregunta. Sin la menor duda, siempre la respuesta institucional es que siempre queremos que un club argentino llegue. Pero preguntale a los hinchas de River y uno va a a aceptar la respuesta, ja. Al D’Onofrio hincha creo que te lo dije varias veces, lo dejo durmiendo en casa cuando me voy y cuando vuelvo a la noche lo vuelvo a encontrar porque eso me permite trabajar mejor para River».

«Pensé en una nueva final con Boca, estaba super convencido que era ganable el partido de ida, pero después nos comimos tres goles. En Brasil estaba ilusionado de que lo íbamos a poder dar vuelta, pero bueno, no se dio».

«Tengo que confesar que la jugada del puñetazo a Díaz no la vi hasta que la repitieron. Esa no la había visto. Eso es lo que ocurre muchas veces con la TV y la repetición. Viéndola después sí, fue penal. Pero en el momento no la vi».

«A Gallardo le dejé un mensaje después del partido en el cual lo felicitaba y le expresaba el orgullo que sentía. Todo lo que les dije a ustedes, el orgullo inmenso, la emoción que sentí por los jugadores, por la actitud, por dejar a River tan alto. De decir que River si no es el mejor de América, está cerca. Eso es un orgullo para todos nosotros. Este día de ayer (martes) es de los momentos más importantes que he vivido con un equipo de River, con este cuerpo técnico. En el momento que se pierde, de la manera que se hace».

Fuente: Olé