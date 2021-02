Marcelo Gallardo puso en duda su continuidad en River: “Quiero que me digan hacia dónde vamos”

En la previa del duelo por Copa Argentina, el Muñeco brindó una conferencia de prensa en la que habló sobre su futuro en el club: “No es que voy a tomar una decisión porque no presiono a nadie, sólo quiero que me digan a dónde estamos y hacia dónde vamos”

Era una de las palabras más esperadas luego de lo ocurrido en la Copa Libertadores y las intensas versiones que corrieron en torno a sus jugadores durante el mercado de pases. Marcelo Gallardo se sentó ante la prensa en la previa del duelo por Copa Argentina ante Defensores de Pronunciamiento de Entre Ríos y avisó: “No vengo a comunicar mi continuidad. Vengo a comunicar que dentro de los proceso normales hay muchas cosas para evaluar y seguimos evaluando. No es que voy a tomar una decisión porque no presiono a nadie, sólo quiero que me digan a dónde estamos y hacia dónde vamos. Y si tenemos el mismo deseo de ir hacia el mismo lado. En eso estamos trabajando, no es fácil”.

“Estamos tratando de evaluar posibilidades en mercados que no son fáciles, en momentos que no son fáciles. Dentro de todo eso tratamos de sostener lo que tenemos que es valioso y lo que no podamos sostener, estaremos en condiciones de evaluar posibilidades. Dentro de esas posibilidades vemos cómo nos vamos armando nuevamente. Esto significa que quedarse es seguir siendo entusiasta para mantener una vara que ya está por lo menos en la competencia”, reflexionó.

Al profundizar sobre la frase donde pidió saber “dónde estamos y hacia dónde vamos”, el Muñeco detalló: “Somos un montón de personas. Un grupo muy grande. A veces es hasta normal que haya deseos de mirar hacia otro lado en las personas o de querer salir. De querer relajarse o resguardarse un poco. Porque somos un montón de personas que trabajamos dentro de la estructura. No soy de los que dicen: ‘Yo levanto la bandera, vamos para acá’, y se va para acá. Tengo que observar a mi alrededor, tratar de conectarme con lo que pasa y a partir de ahí veo comportamientos”. Y agregó al respecto: “En eso de ver comportamientos, saber si estamos mas o menos todos alineados y hay intención de seguir siendo lo que hemos sido hasta acá. No es fácil eso. Hablo desde las formas y el deseo de seguir involucrado en un proceso que lleva años y que por lógica todos esos años llevan desgaste. Es normal. Van a entender que no es lo mismo estar un año o dos años, que estar siete años en River. Pasan muchas cosas”.

“Ir por la misma senda para mí es tener en claro qué queremos hacer, hacia dónde queremos ir. No es solamente que traigan refuerzos. Tratamos de ser muy sensatos con las cosas que solemos hacer. Han visto que nuestros mercados no han sido muy rutilantes, han sido cosas puntuales. Buenos jugadores con proyección. Pero teníamos un sentido de equipo: tratar que el tiempo y el trabajo nos dé la posibilidad de posicionarnos y hacer buenos equipos. Tenemos que entender que eso de sostenernos ha sido de muchísimo esfuerzo. Tenemos que ver y ser honestos de ver si podemos seguir yendo hacia delante mismo en esta situación delicada de pandemia. Seguir activos, seguir activos es no hacer la plancha. Tenemos que seguir estando activos dentro de las posibilidades que tenemos. Ha sido así siempre. Y en eso hemos sido bastantes compatibles”, advirtió.

Como es habitual cada vez que termina la temporada, el Muñeco realiza un profundo análisis de todas las áreas para determinar si sigue al mando del equipo o no: “Uno no está por estar. Porque está cómodo, porque se siente en un espacio confortable donde a uno lo valoran y lo quieren. Sino que está porque necesito esa vara, esa exigencia que hemos tenido todos estos años. En eso estamos todos involucrados. Si siento que hay algo que se rompe, que ya no sentimos lo mismo, en eso soy muy cuidadoso en las formas, de tratar de comunicar de la mejor manera posible dónde estamos parados. Por eso me tomo ese tiempo”.

En relación al arribo de refuerzos, y luego de repasar varios nombres que podrían firmar en los próximos días, aclaró con la posible partida de Ignacio Fernández como ejemplo: “El equipo necesita inyectarse de movimiento y competencia. Si sale Nacho (Fernández), claramente necesitamos traer un jugador. Pero ya necesitábamos traer un jugador antes que se fuera Nacho. No es fácil”, agregó.

Gallardo insistió en que la conferencia no era “para confirmar nada” y que simplemente se trataba de “comunicarnos”. En ese sentido, explicó cómo gestiona la evaluación de su futuro en la entidad: “Lo que dije al final de la temporada tiene lógica porque lo hago todo el tiempo. Siete años en un lugar de tanta exigencia y lo que demanda estar a nivel de las exigencias de esta institución, obviamente genera un sentir en cada finalización de temporada que me lleva a tener que ver dónde estamos parados. No solamente yo, lo que tenga que ver conmigo, sino también hacer un recorrido por las demás áreas que nos involucran a la gestión deportiva nuestra. En eso claramente hay una sensación de que tenemos que evaluar muchísimas cosas que tienen que ver con la continuidad de un proceso. De cómo estamos para hacer esa evaluación. Hacia dónde vamos. Y tengo que ver si estamos alineados. Si hay un deseo de seguir involucrándonos en todo sentido para darle continuidad a este proceso que es muy exigente. Nosotros nos pusimos una vara muy alta y eso involucra mucho esfuerzo y desgaste. Uno trabaja con pasión, con dedicación. Trabajamos en esta área con muchísimo entusiasmo y necesitamos ver si seguimos con ese mismo entusiasmo, las ganas, el deseo. No sólo nosotros, sino todos los demás. Y ahí es donde uno analiza. Me tomé este tiempo para ver y comentarle a la gente que trabaja conmigo”.

Enzo Pérez tuvo una oferta del fútbol turco, pero finalmente decidió permanecer en el Millonario. Ese mismo ejemplo tomó Gallardo para hablar sobre el balance que realizan todos dentro del club a la hora de continuar o no: “Tuve charlas con él. Habla un poco de nuestro sentido de pertenencia. Lo que dije en un principio: muchos años en este club y es real la exigencia de la que hablan muchísimo los jugadores. La exigencia que tenés que tener para rendir todo el tiempo al máximo requiere de mucho esfuerzo. No sólo físico, sino estar preparado para competir. Habla bien de Enzo que haya tomado la decisión de quedarse. Es un poco lo que hablé al principio de todo lo que teníamos que revisar para seguir hacia adelante. No solamente uno, también los jugadores lo sienten. Enzo lo sintió, evaluó otras opciones pero terminó decidiendo quedarse”.

El DT también se tomó un tiempo para hablar sobre los rumores que existieron en torno a una posible separación con sus colaboradores cercanos Hernán Buján y Matías Biscay, quien en las últimas horas sonó como candidato al banco de suplentes de la selección de Chile: “Estamos muy consolidados como equipo de trabajo. Si así no fuera, después de tantos años seguramente el vínculo se habría cortado. Entiendo que también se generen todo este tipo de cuestiones. No estoy acá para desmentir todo lo que se dice”.

Fuente: Infobae