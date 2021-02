Murió Don Segundo, el padre de Carlos Tévez

Este domingo se confirmó la noticia de la muerte de Don Segundo, el padre de Carlos Tévez, quien estaba atravesando una dura enfermedad y según había contado el propio futbolista en enero de este año sus probabilidades de sobrevivir eran prácticamente nulas.

“Boca Juniors lamenta el fallecimiento de Don Segundo, papá de Carlitos, y acompaña a la familia Tevez y a sus amigos en este momento de tanto dolor y tristeza. ¡Mucha fuerza!”, informó el club en su cuenta oficial de Twitter. Además, el técnico Miguel Ángel Russo liberó a su capitán de la concentración previa al partido ante Newell’s por la Copa de la Liga que se disputará esta noche en Rosario para que el futbolista viaje a Buenos Aires.

Segundo Tevez había sido intervenido quirúrgicamente del cuello en febrero de 2020. Luego, debido a un cuadro de coronavirus y neumonía había sido internado en terapia intensiva durante 45 días. En septiembre fue dado de alta, según había comunicado Diego, hermano del jugador de Boca, pero tiempo después tuvo que volver a ser ingresado y no pudo recuperarse. El papá de Carlitos también padecía de diabetes y obesidad.

Tras la conquista de la Copa Diego Maradona, en enero de este año, el ídolo Xeneize había reconocido que la situación lo estaba afectando y le había agradecido a su padre del alma por haberlo criado: “Segundo se hizo cargo de mí sin tener nada que ver conmigo. Vio un chico indefenso que no tenia un guía ni nada. Es un luchador, no baja los brazos, quiere seguir viviendo. Como familia, lo acompañamos en todo momento. Los médicos dicen una cosa pero mi viejo la sigue peleando, nos sigue marcando cómo se vive la vida y nos marca mucho”.

En noviembre de 2020, luego de un partido ante Talleres, también se había referido a la salud de su padre, quien había contraído coronavirus: “Es muy feo lo que está pasando, tengo gente cercana que está muy mal. Que se cuiden, es una enfermedad que me tocó vivir de cerca y es muy feo”, y agregó en diálogo con ESPN: “Mi familia, la gente de Boca, mis compañeros y el cuerpo técnico hacen que no me derrumbe, que siga luchando porque cada vez que entro a la cancha me están viendo a mí y no les puedo fallar”.

Don Segundo adoptó a Carlos como su hijo cuando era un niño y desde entonces comenzó una historia de amor que no terminará pese a su muerte: “Mi papá se hizo cargo de mí sin tener nada que ver conmigo. Era novio de Adriana, que era la hermana de Fabiana, que era mi mamá. Era un chico indefenso, que no tenía un guía y él se hizo cargo de algo que no tenía por qué. En toda mi vida, con el Chueco, nunca hizo diferencia aunque él era su hijo único. Mi viejo era comprarme una remera a mí y otra a él, y la misma. O una zapatilla de la misma marca. Cuando tuve conciencia me agarró y me dijo yo no soy tu papá, pero te siento mío. A tu papá lo mataron y me contó la historia verdadera. Yo siempre lo llamé papá porque desde que tengo conciencia siempre estuvo conmigo”, había explicado el Apache en una entrevista en TyC Sports a comienzos de año.

Tevez fue adoptado enseguida de nacer como un hijo más por Segundo y Adriana cuando la hermana de ésta, Fabiana Trini, su madre biológica, no pudo criarlo y a los pocos meses muriera su padre, Juan Alberto Cabral, en una balacera. Vivían en el primer piso de la Torre 1 de Fuerte Apache y en varias entrevistas el futbolista hizo referencia a su crianza entre ruidos de balas y hechos delictivos, que terminaron con la vida de su principal compadre con la pelota, Darío Cabañas Coronel, miembro de la banda llamada “Los Backstreet”.

Fuente: Infobae