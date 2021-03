Boca-Defensores de Belgrano, por la Copa Argentina ya tiene día y horario

Este miércoles se dieron a conocer los días y horarios de tres partidos correspondientes a los 16avos de final de la Copa Argentina: Boca-Defensores de Belgrano, San Lorenzo-Defensa y Justicia y Gimnasia y Esgrima La Plata-Dock Sud.

El Xeneize, que viene de dejar en el camino con algo de sufrimiento a Claypole, se medirá con el Dragón el próximo miércoles (24 de marzo) a partir de las 21.10, en estadio a confirmar.

Según la programación difundida por la AFA, el Lobo y el Docke jugarán el martes 23 a las 22.10, en el estadio de Temperley, y el Ciclón se enfrentará al Halcón de Varela el jueves 25 a las 19.10, en cancha de Banfield.



El Apache, capitán y referente de Boca, sigue con el tobillo izquierdo inflamado. Este miércoles volvió a ausentarse en la práctica para realizar actividades de kinesiología. De esta manera, está en duda para los próximos compromisos: Talleres de Córdoba, por la Copa de la Liga Profesional, y Defensores de Belgrano, por Copa Argentina.

“Si no hubiese sido con River, ese partido no lo jugaba, me infiltré porque era el superclásico”, había explicado Tevez después del encuentro en la Bombonera, con señales de preocupación por el esfuerzo realizado.

¿SIN CARLOS TEVEZ PARA EL PARTIDO ANTE DEFENSORES DE BELGRANO?

El martes se difundió por redes sociales una foto en la que se puede ver el estado del tobillo de Carlitos. Hay algo que el cuerpo técnico tiene en claro: a diferencia de lo que ocurrió el último fin de semana, si no está en condiciones, no lo van a arriesgar. En caso de no poder contar con Tevez, Miguel Ángel Russo maneja las alternativas de Mauro Zárate, Franco Soldano y el juvenil Luis Vázquez.

Frank Fabra también realizó tareas diferenciadas por el problema muscular que sufrió en el Superclásico, pero esperan poder contar con él para este fin de semana. En cambio, Edwin Cardona necesitará 15 días de recuperación por una distensión en el cuádriceps.

LA POSIBILIDAD DEL PRIMER SUPERCLÁSICO EN LA COPA ARGENTINA

Por estos días, el gran atractivo en el horizonte de la Copa Argentina es el posible Superclásico que podría darse entre Boca y River. Esta alternativa no es ningún disparate. Para que esto suceda, alcanzará con que ambos equipos avancen a la próxima instancia del torneo federal.

Los dos llegan como candidatos a ganar sus llaves. Mientras que el Xeneize se enfrentará a Defensores de Belgrano, de la Primera Nacional, el Millonario hará lo propio con Atlético Tucumán (aún no se definió la fecha y el horario de este encuentro). Fuente: Todo Noticias