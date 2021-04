En Boca se ilusionan con la posible contratación de Cavani: “La camiseta te queda divina”

Se vienen semanas determinantes para conocer el futuro de Edinson Cavani. El delantero uruguayo, que tiene contrato hasta junio con Manchester United, debe definir si renueva el vínculo con el club inglés por otra temporada o si deja el fútbol europeo para cumplir el viejo sueño de vestir los colores de Boca. Y, de paso, estar mucho más cerca de su tierra natal y sus familiares.

En alguna oportunidad, Cavani reconoció: “Boca es un equipo que me tira, me gusta. Yo quiero hacer como el Manteca Martínez, colgarme del alambrado de la Bombonera”. Ahora, aquel ídolo que miraba por TV cuando era chico, le hizo un guiño para que no lo piense más y se sume al plantel de Miguel Russo.

“A Edi le diría que el Mundo Boca no se lo pueden perder ni loco. Es la camiseta más linda que hay, la gente es fanática, no te vas a olvidar nunca de ponerte esa camiseta”, señaló el Manteca. Y agregó: “Si viene, no le va a costar mucho meterse en el hincha. Por cómo es él, sacrificado. Te baja a buscar una pelota, la pelea, y de pronto está arriba. Después hará algún gol, se trepará al alambrado. No le puede costar porque es un jugador internacional, de selección. La camiseta de Boca no te pesa, te queda divina”.

“Yo también estoy esperando que se suba a ese alambrado, como todos. Porque todos escucharon eso que dijo. La gente de Boca está ansiosa”, insistió Martínez y completó: “El lugar de él está ahí, la camiseta también lo está esperando, la gente lo está esperando, nosotros lo estamos esperando. Es el sueño de todos los bosteros”. Cavani se comprometió con Juan Román Riquelme a darle una respuesta antes de que finalice abril.

Fuente: Todo Noticias