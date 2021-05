Messi, sobre la Copa América: «Tengo muchísimas ganas de estar otra vez»

El astro argentino, Lionel Messi, compartió su entusiasmo por reencontrarse con sus compañeros de la selección argentina para disputar la Copa América: «Es una Copa América especial, diferente, por el tema de que no va a haber gente seguramente. Pero, así y todo, en lo personal tengo muchísimas ganas de estar otra vez», destacó.

El deseo del campeón olímpico 2008 es alzar un título con la selección mayor, que lamentablemente se quedó en la puerta en tres oportunidades, al perder las finales de 2007, 2015 y 2016 de la Copas América; «Sí, estamos con todo el grupo con muchas ganas, ilusionados de poder jugar esta Copa. Hace mucho que no nos juntamos también, la última vez no pudimos ir por el tema del virus y eso hace que tengamos más ganas de juntarnos», confesó en diálogo con Olé.

En este marco, se refirió a su regreso al país, donde el próximo 24 de junio cumplirá 34 años: «Si bien me vine de chico a Barcelona nunca me fui de allí (Argentina) tampoco. Siempre todo lo que me pasaba estaba relacionado, mi familia y amigos estuvieron siempre ahí» comentó y sobre el porqué de su ganas de volver añadió «no sé qué es, no sé cómo explicarlo. A mí me encanta ir a Rosario, estar con mi gente. Por ahí reencontrarme con amigos, familiares, comer asados con ellos, juntarme. No sé, quizás el hecho de irme tan chico también y no haber disfrutado de todo como a mí me hubiese gustado, del país o de mis amigos, hace que quiera seguir volviendo, que quiera estar ahí».

Asimismo, analizó su temporada con el Barcelona, que lamentablemente no compitió en el desenlace de La Liga y quedó afuera de la Champions en octavos de final: «Siempre que compito lo hago para ganar e intentar conseguir todos los objetivos. La verdad es que la última Copa del Rey fue especial por el momento en que estábamos también, el club viene de un par de años donde no la veníamos pasándola bien por diferentes resultados y por títulos. Porque es un vestuario muy joven, con mucha gente, y gente nueva, y esta Copa del Rey fue un punto de inflexión, muy importante».

Por último, se pronunció por la situación de coronavirus que atraviesa la Argentina: «Yo siempre le digo lo mismo a la gente, soy un agradecido de cómo me trataron siempre, sé que el argentino me quiere mucho también a pesar de que vivimos muchísimos años complicados. Sé que estamos pasando por un momento complicado, también por el tema del virus este que tiene mal a todo el mundo y a nosotros nos está pegando fuerte también. Ojalá salgamos adelante como salimos siempre y que todos juntos podamos seguir construyendo nuestro país, y a nivel de Selección igual».

Fuente: Filo News