River Plate cumple 120 años: el emotivo mensaje de Gallardo

River festeja 120 años y hubo varios mensajes emotivos. Marcelo Gallardo, el último ídolo de la institución, grabó unas frases muy sentidas, con el Monumental de fondo.

«Hace muchos años, en este lugar, conocí la grandeza. Supe que era mucho más que ser grande. Porque la grandeza no está al final del camino, la grandeza es el camino. Acá me enseñaron que la pelota se esconde dentro de la cancha y no afuera, que el fútbol es solamente una materia y que la mejor formación es la que te ayuda a pararte bien en la vida. Acá se vio a la máquina superar al hombre, acá vimos predicar al ejemplo. Acá entendí por qué Labruna y tribuna terminan igual, acá aprendí que se puede tocar el cielo con los pies y que si tropezás grande te levantás gigante y que para entrar en la historia hay que tirar paredes, que se puede ganar hasta perdiendo. Acá aprendí que los escudos se hicieron para proteger a las personas y las personas para proteger a los escudos. En este lugar, hace muchos años, aprendimos a vivir y jugar con grandeza».

Luego apareció el Pity Martínez, para recordar el 9/12/18. «No se va a olvidar nunca, pero mis compañeros y yo vamos a caer dentro de unos años más».

Antes, por supuesto, durante la transmisión, hubo varios testimonios…

Rodolfo D’Onofrio, presidente de River, en la fiesta de los 120 años del club, dijo en el arranque: «No siempre se cumplen 120 años, los visionarios que hicieron el club tendrían sus ilusiones. Si hoy vieran lo que es esto… Así será el crecimiento del club. Me doy vuelta y veo la tribuna Sívori, que no existía. Hoy entro por esa puerta, camino hasta la mitad de la cancha. Cuando no hay nadie, miro alrededor, me acuerdo de amigos, de mi viejo, de un montón de cosas que viví, de los jugadores. Me doy cuenta de la grandeza que tiene River. La grandeza es algo que uno lo piensa y dice: ‘Grandeza es mucho más que ser grande, es el camino que recorrés’. Ahí te ponés a pensar qué chiquito que soy. Los presidentes somos un accidente en la historia del club. Ningún dirigente, ningún jugador, ningún socio es más importante que River. Eso me permite tener los pies sobre la tierra y tener humildad».

«River es más que fútbol, tiene un colegio con primario y secundario, más de 50 deportes, River ha sacado deportistas olímpicos. La grandeza de River está en que acá te educás, te formás, vivís en familia. Esto es mucho más que el fútbol, eso es lo más importante, el origen. Pero todo esto marca la grandeza de River», agregó el dirigente.

Hubo saludos

​Gaby Sabatini, tenis: «En River nació mi pasión por el tenis. Pasaba horas en el frontón. Viví momento muy felices».

Guillermo Marro, natación adaptada: «Con River obtuve mis mejores resultados. De corazón, a todos, muy feliz cumpleaños».

Javier, Weber, vóley: «A mi querido River Plate, muchas felicidades, son 120 años de gloria. Estuve toda mi infancia, toda mi adolescencia. Inculcaron en mí los valores más importantes, el respeto, el esfuerzo, la educación y el sentido de pertenencia a esta camiseta. El sentido de equipo».

José Meolans, natación: «Saludarlos y felicitarlos en estos 120 años de vida. Excelentes representantes que ha tenido esta institución. Me tocó estar en una etapa. Los mejores deseos».

Macarena Rodríguez, hockey sobre césped: «Mi momento más importante con esta camiseta fue cuando salimos campeonas en el 2016. Desde acá un saludo».

Cachito Vigil: DT de hockey sobre césped: «Querido River, 120 años de vida plena, de vida al servicio del sueño del ser humano. De vida de compartir, de integrar personas de todo nivel social, económico, de pensamiento. Eso sos, River. Cuando tenía 12 años te elegí. Mi familia defendía los colores de otro cuadro. Vos sabés, River, que también el sentimiento por el club se hereda por la familia, y yo tuve la amplitud de mi papá de dejarme elegir, y te elegí a vos. Por tu búsqueda futbolística de excelencia, de arte. Eso también me cautivó. Tuve la suerte, después de entrenar a Las Leonas, de que me elijas para ser técnico de las Vikingas. Estoy viviendo momentos increíbles de mi vida deportiva y humana. Siempre me respetaste y me regalaste tu afecto. Gracias por tu grandeza».

Romina Plataroti, gimnasia: «Recuerdo 1991, obtuve la clasificación para los Juegos de Barcelona, pero fueron muchos los momentos que viví, por eso llevo al club en mi corazón».

Gonzalo Carau, handball: «Felicito a River por los 120 años. Pasé de ser hincha a jugador de la institución, las vueltas en el playón. Un saludo enorme».

Amadeo Eterno

Hubo un testimonio del fallecido Amadeo Carrizo. «Esta hinchada fabulosa siempre me alabó. Eso es imborrable para que yo los recuerde siempre con cariño». Se pasó un video de un ingreso suyo al Monumental y se puso la leyenda: «Amadeo Eterno».

Fundación River

Un mensaje llamando al compromiso colectivo. «Nos ponemos la camiseta para contruir un mundo mejor. Trabajamos para la infancia, creando espacios de contención (…) Creemos en el club de barrio como semillero. Creemos en la importancia de llevar nuestros colores más allá de la cancha. Sigamos fomentando valores».

Recuerdo del año 86

Apareció Enzo Francescoli, campeón local en 1986 y actual manager. «Un gusto estar en este monumento. Dadas las circunstancias que vivimos, con esta pandemia, es un festejo pequeño a lo que debería ser. La suerte de estar cerca, agradecer al presidente. Represento, por el hecho fortuito de estar acá, a todos los jugadores que estuvieron, están y estarán en el futuro que han aprendido a querer al club. Mi modesto abrazo a todos los que supieron vestir esta camiseta», afirmó.

«Yo siempre lo dije. He tenido la suerte, en los dos períodos, de encontrarme con grandes equipos. Se empezó a armar en el 84, en el 85 se vislumbraba, el 85/86 lo ganó, yo me fui pero ganó la Intercontinental, el máximo título del club. Un placer. Después tuve la suerte de volver. ¿Viste cuando te vas de un lugar? La proyección es compleja. Cuando te sentís bien, buscás la gloria en otro lado. Tuve la suerte de volver en el 95, se estaba formando, con Ortega, Almeyda, Crespo, Lavallén, otros que me olvido, jugadores enormes que hicieron campañas enormes», agregó Enzo.

Testimonios por video

Hernán Díaz: «Después de casi 15 años en la institución, el sentimiento, el cariño, el amor es todo lo mismo. En mi vida y en la River. Yo pude ganar más cosas en River que tipos a los que no les podré atar los cordones. Imaginen lo que significa River. El momento más importante fue ganar la Libertadores en el 96, con amigos que aún hoy tenemos contacto».

Leo Astrada: «River es mi segunda casa. Me dio la posiblidad de agradecer. Agradezco haber tenido entrenadores que me permitieron jugar como nos sentían

Juan Pablo Sorin: «Muy feliz cumpleaños a todos. Jugadores, cuerpo técnico, empleados. Siempre agradezco por ese cariño. Un recuerdo: los títulos del 96 y del 97, pero fundamentalmente el placer de haber sido parte de un equipo total».

Hernán Crespo: «Felicito a River. Me formé ahí. Sé lo que significa. Fue un placer vestir esa camiseta».

Ariel Ortega: «Un beso grande a todos los hinchas de River. Me toca ser parte de la historia hermosa de River. Muy orgulloso de haber vestido la camiseta más hermosas del mundo. A todos los hinchas agradecerles por el cariño, y agradecerles al plantel y cuerpo técnico por las alegrías de estos últimos años. Felices 120 años y te amo River Plate».

Sergio Berti: «Quería aprovechar este momentos para saludarlos, agradecerles el apoyo para mí en mi paso por el club. Ahora estoy en otro lugar, desde la tribuna, apoyamos permanentemente».

Pablo Aimar: «¿Qué significa River para mí? Fue mi casa, viví en la pensión del club».

Javier Saviola: «Saludo a River y a su gente por su apoyo incondicional en todo momento. Lo mejor qu eme pasó fue haber llegado con ocho años, pasar infantiles y debutar en Primera a los 16 años, en Jujuy. Eso marcó mi vida».

Nery Pumpido: «120 años de muchísima historia. Nosotros ganamos todos los campeonatos en cinco años, recuerdo extraordinario».

Pinino Más: «Estoy muy orgulloso, muy contento, muy feliz de que la institución esté cumpliendo 120 años, qué buen momento».

Daniel Onega: «Soy un agradecido de haber jugado en el club del que fui hincha de chico. Tengo un nombre gracias a esta institución. Estaré eternamente agradecido».

Mario Kempes: «Anécdotas, todas lindas. Con la camiseta de River conseguimos un campeonato. A todos los hinchas, a todo el pueblo de River mis felicitaciones y muchos triunfos más por delante».

Luego, D’Onofrio contó un consejo de Francescoli: «Él me dijo que no entrara al vestuario de los jugadores. Se lo agradecí siempre. Cuando se fue Ramón no teníamos plan B y él nos dijo de Gallardo. Marcelo contó su proyecto. Está de más hablar de lo impresionante que hizo».

«Ya tenemos todo para empezar las nuevas tribunas. Vamos a tener plateas al ras del piso», agregó D’Onofrio.

Los jugadores que ganaron mucho y están en Europa están llamando y preguntando cuándo los convocamos. Si estuviéramos en la época del 1 a 1 (convertibilidad) ya los tendríamos», afirmó.