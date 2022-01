Darío Benedetto confirmó su vuelta a Boca: “Dije que regresaría al club que amo y cumplí mi palabra”

Faltan detalles formales como la presentación oficial y la firma de su contrato pero ya lo confirmó el propio protagonista: Darío Benedetto vuelve a ser jugador de Boca Juniors.

El futbolista, que tuvo un gran primer ciclo en el club del que es hincha fanático, habló con un medio español y explicó los motivos por los que decidió dejar el Elche para sumarse al Xeneize. «Dije que volvería a Boca de una manera u otra y ya cumplí mi palabra: siempre seré hincha de ese club y ahora se me ha dado la oportunidad de regresar como jugador al club que amo”, expresó para el medio Onda Cero.

La vuelta del delantero al fútbol argentino se dio tras una serie de negociaciones llevadas adelante por el Consejo de Fútbol que lidera Juan Román Riquelme y en el que jugó un papel fundamental el Olympique de Marsella, club francés que era dueño del pase del Pipa, y Christian Bragarnik, representante del delantero. Toda una ingeniería en la que también aparecen los nombres de Lisandro López y Walter Bou, quienes dejarán la institución de La Ribera para seguir sus carreras en el Xolos de Tijuana y Defensa y Justicia, respectivamente.

“Quiero buscar los minutos que en el Elche no tenía. Seguiré apoyando a la entidad desde el lugar que me ahora me toca (es accionista). Me siento contento con este paso por el Elche, en el que he aprendido muchas cosas, y a la vez estoy contento por volver al club que amo”, manifestó Benedetto en Onda Cero.

Además, Benedetto avisó que este miércoles ya tiene programado su viaje con destino a Buenos Aires, donde se hará una revisión médica el jueves y luego sería presentado en las instalaciones del club.

“Hubiese estado bueno decir adiós desde el campo, pero andaba con unas molestias en el aductor y prefería no arriesgar porque ya estaba hecho el tema de mi pase. El técnico (Francisco) lo entendió así y por eso no me concentré. Hubiese estado bueno despedirme ante el Madrid», lamentó el Pipa.

