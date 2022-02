El semestre en Gimnasia de Jujuy que cambió la carrera de Darío Benedetto antes de ser ídolo en Boca

Si bien hoy se erige como el estandarte ofensivo de Boca y es uno de los jugadores más queridos por los hinchas, no fue fácil el camino de Darío Benedetto en el fútbol y las pocas oportunidades en sus inicios hicieron tambalear su carrera.

Tras su debut, jugó a cuentagotas en Arsenal y tuvo un paso discreto por Defensa en la B, hasta que un semestre en Gimnasia de Jujuy le devolvió la confianza goleadora y lo catapultó nuevamente a la máxima categoría.

“Cuando arranqué en Primera no tenía continuidad. Jugaba un partido, y, si no la metía, estaba afuera y se probaba con otro”, contó el Pipa tiempo atrás en El Gráfico. Después de 13 partidos y apenas un grito en Sarandí, bajó un peldaño de la liga argentina y se vistió con los colores del Halcón. Tenía el anhelo intacto de recuperar su poder de fuego -ese que lo hizo destacar en los Torneos Evita y en los campitos de El Pato en Berazategui- y volver renovado al Viaducto.

Sin embargo, su estadía en Florencio Varela no fue como se esperaba: acumuló 1030 minutos en 23 encuentros y solo dos gritos. Como en Arsenal no iba a ser tenido en cuenta para la temporada 2010/11, pasó a préstamo a Gimnasia de Jujuy, el punto de despegue futbolístico.

El técnico Francisco Ferraro, quien había sido campeón con la Selección Sub 20 en el Mundial de Holanda 2005 y había apostado por Lionel Messi, le pidió a la dirigencia del Lobo jujeño “un delantero y un volante” para afrontar el campeonato. “Me llamó dirigente y me dijo: ‘Un nombre que puede venir es Benedetto, el de Defensa y Arsenal’. Consulté con gente amiga y me lo recomendó. Así que le respondí que sí, que lo trajera. Llegaron él y Fernando Lorefice, a quien había tenido en las Inferiores de Independiente”, expresó Pancho en Infobae.

Benedetto, por su parte, dio detalles de la primera charla que tuvo con el DT: «Cuando llegué, él les preguntaba a los jugadores en qué posición les gustaba jugar. ‘De 9, pero necesito que me banque más de dos partidos, que me dé confianza’, le pedí. No me lo olvido más: me puso cara como que era difícil. Pero el tipo me respaldó y se me abrió el arco».

Luego de mirar desde afuera las dos primeras fechas del torneo, el Pipa saltó desde el arranque en la tercera jornada y no salió más. “Contra Deportivo Merlo agarra la titularidad. Y anduvo muy bien; hizo goles hermosos, de media distancia, de cabeza, tenía 21 años y entró muy bien en el plantel”, explicó Ferraro. Y le tiró flores: “Se entrenaba muy bien. Hablaba mucho con él, porque le veía muchas condiciones. Como Gimnasia de Jujuy no lo iba a comprar, le decía que se cuidara, que iba a volver a Arsenal, en Primera, y le veía mucho futuro. Creía que estaba para grandes cosas, para dar un salto muy grande, por visión del arco”.

En seis meses, Benedetto se despachó con 11 conquistas en 19 partidos con la camiseta de Gimnasia de Jujuy. Motivo más que suficiente para regresar a Arsenal y ganarse el puesto de centrodelantero. El resto es historia conocida. Bombazos para enmarcar, títulos, experiencias en México, huella indeleble en Boca, salto al fútbol europeo y retorno al club de sus amores, donde fue recibido como un ídolo semanas atrás. “Se merece todo lo que le pasa”, concluyó Pancho.

Fuente: TyC Sports