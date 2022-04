Fabián López sobre el reemplazante de Molins: “Tenemos un solo candidato, nos falta el ok final”

Luego de nueve fechas de iniciado el Torneo de la Primera Nacional, Gimnasia de Jujuy se quedó sin director técnico luego de que la comisión directiva le pidiera la renuncia a Cristian Molins.

Desde el último sábado, día en que se conoció la novedad en el club albiceleste, empezaron a deslizarse algunos nombres de candidatos a reemplazar al saliente DT. Néstor Apuzzo, Iván Delfino, Héctor Arzubialde, Gustavo Coleoni son algunos de los señalados.

Lo cierto es que hasta este lunes, la comisión directiva aún no comunicó oficialmente quien ocupará el lugar que dejó Molins. Sin embargo, en diálogo con «La Primera Hora» Fabián López, presidente de Gimnasia de Jujuy, anticipó que se enfocan en un solo nombre y que el anuncio de la llegada del nuevo DT se hará en las próximas horas.

“Queremos traer un técnico referente, conocedor de la categoría y que haya incursionado en la Primera División. Estamos bastante avanzados pero aún no tenemos el ok final”, adelantó López quien además agregó que «hasta que no se tenga el contrato firmado y la persona apuntada no se encuentre en Jujuy no se comunicará la decisión».

Sobre la salida de Cristian Molins, el mandamás albiceleste recalcó que desde la comisión directiva analizaron que había «un estancamiento desde lo futbolístico» y «los socios también lo hicieron saber».

Hasta el jueves de la semana pasada desde la dirigencia de Gimnasia aseguraban a la prensa que la continuidad de Molins no estaba en discusión pero después del empate de local ante Chaco For Ever, los tiempos se aceleraron y un día posterior al resultado, la salida del ahora ex DT se convirtió en un hecho.

«Siempre hay ajustes que hacer, un club tan grande como Gimnasia siempre obliga a tener un Plan B. Dentro de las conversaciones que tuvimos en las últimas horas decidimos por mayoría que lo mejor era recurrir a alguien nuevo«, acotó el presidente de Gimnasia y cerró: «Hay un solo técnico y estamos con un 99% de probabilidades de que se cierre el contrato. Va ser un técnico que creemos que es lo que necesita Gimnasia«.

El Lobo ante un choque clave por Copa Argentina

Gimnasia de Jujuy enfrentará este martes 5 de abril a Central Córdoba de Santiago del Estero por los 32avos de la Copa Argentina.

El encuentro se disputará desde las 19:30 en la provincia de La Rioja y para ese compromiso el técnico interino del Lobo será Daniel Ramasco.