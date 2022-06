Carlos Tevez anunció que quiere ser director técnico: “Tomé la decisión, voy a dirigir”

Carlos Tevez confirmó este viernes que su siguiente paso será convertirse en director técnico. El ex futbolista de Boca Juniors y de la selección argentina anunció en Animales Sueltos, el ciclo que conduce Alejandro Fantino, que ya se está preparando para iniciar un nuevo ciclo como entrenador junto a Carlos Chapa Retegui.

“Voy a dirigir, tomé la decisión”, anunció el ex goleador que se retiró en 2021 luciendo la camiseta del Xeneize. Si bien en el último tiempo se barajaba la posibilidad de que se meta en la política del club de La Ribera, ahora informó que su cabeza está enfocada en armar su equipo de trabajo y comenzar su ciclo como director técnico.

“Con el Chapa Retegui, hace 4 o 5 meses que estoy trabajando junto a él y mis hermanos. Estamos armando un proyecto integral y me entusiasma”, detalló, al tiempo que anticipó que su mirada no estará solamente puesta en el plano futbolístico: “Me gusta como grupo de trabajo afrontar al jugador en la parte personal”.

Retegui es uno de los mejores entrenadores de la historia del hockey nacional. Con la selección masculina ganó la medalla de oro en los Juegos Panamericanos 2015 y el oro olímpico en Río 2016, además del tercer puesto en el Mundial 2014. Además, con Las Leonas se consagró en el Mundial 2010 celebrado en Rosario, conquistó tres Champions Trophy y se colgó la medalla de plata en Londes 2012 y Tokio 2020.

Al ser consultado sobre por qué tomó esta decisión, fue sincero: “La tomo porque tengo el mismo cosquilleo que cuando jugaba y sé que puedo ayudar a muchos chicos a integrar al fútbol”. Además, confía en poder darle a sus equipos una marca: “(Los jugadores) Me van a escuchar porque yo tengo también una forma de ver la vida y el fútbol que creo que es lo más importante. Yo le voy a dar herramientas al jugador, porque si no le das eso es muy difícil. Vos le podés decir muchas cosas de la vida, pero si no le das herramientas…”.

Tevez, quien como jugador tuvo grandes entrenadores como Carlos Bianchi, Marcelo Bielsa, José Pékerman y Sir Alex Ferguson, entre otros, no quiso contar cuál será su estilo, pero anticipó: “Yo no voy a agarrar cualquier club para decir, ‘Hoy tenemos que ganar porque si no nos rajan a todos’. Mis equipos van a jugar”. Además, no ocultó su deseo de llegar al banco de suplentes de Boca Juniors en algún momento: “Es un sueño”.

En la charla, el ex futbolista del Manchester United y Juventus, entre otros grandes clubes, reveló que desde que se retiró ha tenido ofrecimientos para volver a ponerse los botines, incluso recibió llamados de los Estados Unidos, pero que descartó cualquier opción. Además, descartó un futuro en la política al estar concentrado en este nuevo proyecto.