“Panchito” Maidana, la joya del Lobo: “Esperemos que sigan saliendo más chicos jujeños”

Francisco Maidana, conocido como «Panchito», es la joya de Gimnasia de Jujuy. Con tan solo 20 años y apenas nueve partidos en la Primera Nacional, el joven oriundo de San Pedro de Jujuy se encamina a ser un futbolista pretendido por clubes de la Liga Profesional.

«Panchito» tuvo su debut oficial en la Primera del Lobo el pasado 30 de abril en la derrota del conjunto albiceleste por 2 a 0 ante Güemes de Santiago del Estero. Si bien en ese encuentro el Lobo terminó perdiendo tres puntos en condición de local, se destacó la figura del joven que hizo inferiores en el club Tiro y Gimnasia de San Pedro de Jujuy.

Desde ese momento, Maidana que juega con la histórica camiseta número 5 del Lobo, no salió más del equipo titular y hoy, luego de nueve partidos es quien maneja los hilos de la mitad de la cancha y partido a partido es una de las figuras del conjunto dirigido por Darío Franco.

Es por ello que la dirigencia albiceleste tomó nota de la proyección de «Panchito» y acordó su renovación con un contrato hasta el año 2025.

Maidana es uno de los seis jóvenes que renovaron o firmaron su primer contrato con el club: otros nombres que sobresalen de la nueva camada son Gabriel Méndez y Lucas Chiozza (renovaron) y Rodrigo Velázquez, Juan Pablo Córdoba y Nahuel Denis (firmaron su primer contrato como profesionales).

En diálogo con La Primera Hora de Lw8 – AM 630, Francisco Maidana se refirió a su presente futbolístico y dijo en qué club de Primera le gustaría jugar.

«Estoy pasando por un momento muy lindo, estoy muy feliz y espero seguir por este camino para dar lo mejor en la cancha. La gente me hace sentir su cariño. Estoy muy agradecido«, señaló el joven.

Respecto al presente del plantel profesional de Gimnasia, el futbolista jujeño remarcó que «el equipo viene teniendo un buen funcionamiento”.

Sobre la posición en la que el DT Darío Franco lo ubicó en la cancha, «Panchito» destacó que se siente muy cómodo. «El técnico me pide que trate de jugar simple, que esté bien posicionado y que me suelte cada vez que pueda. Yo de chico jugué un poco más adelantado, de enganche, y por eso me gusta buscar el arco rival«.

Además, Maidana destacó la incorporación de jóvenes futbolistas como él. «La verdad que este proceso nos viene bien porque los más chicos no veníamos teniendo rodaje en el equipo ni éramos tenidos en cuenta. Tratamos de tomarlo con calma, ir paso a paso y no volvernos locos para no saltar etapas. Esperemos que sigan saliendo más chicos jujeños y que lo hagan de la mejor manera«.

Por último, «Panchito» manifestó que desde chico sueña con jugar en Primera División del Fútbol Argentino. «Ojalá sea en Gimnasia pero también gustaría llegar a cualquier club de Primera. Sería lindo jugar un equipo grande como River, sería algo hermoso”, cerró.