Gimnasia ya tiene fecha y horario para visitar a Estudiantes de Río Cuarto

A la espera del choque ante Deportivo Madryn, la AFA dio a conocer los días y horarios de la fecha 23 del torneo de la Primera Nacional. Gimnasia de Jujuy deberá viajar a Córdoba para enfrentar a Estudiantes de Río Cuarto.

El encuentro entre el León riocuartense y el Lobo jujeño está programado para el domingo 10 de julio a las 16 horas.

En tanto que la fecha 22 del torneo, que tiene como líder absoluto a Belgrano de Córdoba con 46 puntos, iniciará este viernes 1 de julio con el encuentro entre el Pirata cordobés y Almagro desde las 19:10.

Por su parte, Gimnasia de Jujuy cerrará la fecha 22 este lunes 4 de julio desde las 15 horas cuando reciba a Deportivo Madryn en el estadio 23 de Agosto. Cabe recordar que el partido de Los Pumas con el seleccionado de Escocia de este sábado obligó a que el encuentro del Lobo se dispute dos días después.

Luego del empate ante Deportivo Morón, el martes el plantel profesional de Gimnasia regresó a los entrenamientos pensando en su rival del próximo lunes.

El miércoles los dirigidos por Darío Franco compartieron un momento con Los Pumas que también utilizaron las instalaciones de Papel NOA para su entrenamiento.

La semana transcurre con tranquilidad para el plantel albiceleste que de obtener una victoria el próximo lunes ante Deportivo Madryn se acercará aún más a la zona de Reducido (hoy se encuentra a tres puntos de Chacharita, el último que ingresaría si hoy finalizara el torneo).

Esta es la programación tentativa de la vigesimotercera fecha de la Primera Nacional

Viernes 09/07

18:10 hs Nueva Chicago vs Belgrano (TV)

20:10 hs Ferro Carril Oeste vs Gimnasia de Mendoza (TV)

Sábado 10/07

15 hs Brown de Adrogué vs Guilermo Brown

15 hs Defensores de Belgrano vs Atletico Rafaela

15 hs Tristán Suárez vs Estudiantes

15 hs Almagro vs Villa Dálmine

15 hs Deportivo Morón vs Temperley

15:30 hs Deportivo Maipú vs Deportivo Riestra

18 hs Agropecuario vs Atlanta

19:10 hs Independiente Rivadavia vs All Boys (TV)

20:10 hs Quilmes vs Guemes de Santiago del Estero (Directv Sports)

21:10 hs San Martín de Tucumán vs Santamarina

Domingo 11/07

15 hs Instituto vs San Martín de San Juan

15 hs Sacachispas vs Chaco For Ever

15 hs Deportivo Madryn vs Flandria

16 hs Mitre de Santiago del Estero vs San Telmo

16 hs Estudiantes de Río Cuarto vs Gimnasia de Jujuy

Lunes 12/07

21:10 hs Alvarado vs Almirante Brown (TV) (En el estadio José María Minella)