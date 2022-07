Gimnasia recibe esta tarde a Deportivo Madryn en el cierre la fecha 22 de la Primera Nacional

Gimnasia de Jujuy enfrentará a Deportivo Madryn esta tarde en el estadio 23 de Agosto en el cierre de la fecha 22 de la Primera Nacional. El lobo acumula 25 puntos y debe sumar de a tres para no perderle pisada a los equipos que hoy estarían ingresando al Reducido.

El conjunto dirigido por Darío Franco lleva cinco partidos sin perder, incluyendo el pase a octavos de final de la Copa Argentina, y ahora buscará extender su racha en condición de local, donde acumula tres victorias seguidas.

En las últimas horas desde el club jujeño dieron a conocer la lista de concentrados, desde donde saldrán los 11 titulares que comenzarán el encuentro ante Deportivo Madryn en la tarde de este lunes. Se estima que el DT lobo no realice cambios respecto al último encuentro en donde Gimnasia obtuvo un empate ante Deportivo Morón en condición de visitante.

Los concentrados de Gimnasia:

A pesar del buen momento futbolístico que atraviesa el equipo, Gimnasia se encuentra en la posición 23 de la tabla, a seis puntos de Estudiantes de Buenos Aires el último que hoy ingresaría al Reducido en busca del segundo ascenso a la Liga Profesional. Es por ello la importancia de una victoria en la tarde de hoy en el estadio 23 de Agosto.

Estrenarán un nuevo «trapo» en la tribuna Popular Norte

En la tarde de hoy, las agrupaciones que se ubican en la tribuna Popular Norte estrenarán una nueva bandera con la leyenda «La Banda del Lobo Jujeño». Desde «Los de Siempre» invitaron a los hinchas de Gimnasia a acercarse al estadio 23 de Agosto para alentar al equipo y hacer sentir el apoyo a los dirigidos por Darío Franco.

Gimnasia ya tiene fecha y horario para visitar a Estudiantes de Río Cuarto

La AFA dio a conocer los días y horarios de la fecha 23 del torneo de la Primera Nacional. Gimnasia de Jujuy deberá viajar a Córdoba para enfrentar a Estudiantes de Río Cuarto.

El encuentro entre el León riocuartense y el Lobo jujeño está programado para el domingo 10 de julio a las 16 horas.

Esta es la programación tentativa de la vigesimotercera fecha de la Primera Nacional

Viernes 09/07

18:10 hs Nueva Chicago vs Belgrano (TV)

20:10 hs Ferro Carril Oeste vs Gimnasia de Mendoza (TV)

Sábado 10/07

15 hs Brown de Adrogué vs Guilermo Brown

15 hs Defensores de Belgrano vs Atletico Rafaela

15 hs Tristán Suárez vs Estudiantes

15 hs Almagro vs Villa Dálmine

15 hs Deportivo Morón vs Temperley

15:30 hs Deportivo Maipú vs Deportivo Riestra

18 hs Agropecuario vs Atlanta

19:10 hs Independiente Rivadavia vs All Boys (TV)

20:10 hs Quilmes vs Guemes de Santiago del Estero (Directv Sports)

21:10 hs San Martín de Tucumán vs Santamarina

Domingo 11/07

15 hs Instituto vs San Martín de San Juan

15 hs Sacachispas vs Chaco For Ever

15 hs Deportivo Madryn vs Flandria

16 hs Mitre de Santiago del Estero vs San Telmo

16 hs Estudiantes de Río Cuarto vs Gimnasia de Jujuy

Lunes 12/07

21:10 hs Alvarado vs Almirante Brown (TV) (En el estadio José María Minella)