“Nos sentimos bien yendo a la cancha de Boca, nos estimula ir y jugar contra su público”

Marcelo Gallardo no tuvo pelos en la lengua y no solo se hizo cargo de las ganas que tiene de que River le gane a Boca el Superclásico del domingo en la Bombonera por la Liga Profesional, sino que destacó la buena recuperación de Pablo Solari, quien tiene grandes chances de ser titular, y además habló del estímulo que le significa ir a la cancha del máximo riva: “Tenemos el deseo de imponernos. Eso es lo que siento, lo que me estimula y lo que veo en mis jugadores para encarar este partido con gran decisión”.

Todas las respuestas de Marcelo Gallardo en la previa del Superclásico

-“El equipo no está confirmado, no porque tenga dudas sino porque más allá de os jugadores tocados del útimo partido, tuvimos una semana de recuperación bastante buena, fuimos equilibrados en las cargas y creemos que vamos a llegar con todos los jugadores sdisponbles para jugar. Después dependerá de lo que yo quiera para definir el equipo que inicie”.

-“Más allá de lo rápido que Solari pudo tomar vuelo, yo estuve hablando con él claramente en estos días para acompañarlo en el proceso, pero no hay que perder de vista que es un chico, que el fútbol es muy cambiante, pero la idea es acompañarlo, que no pierda su natutalidad y su alegría, que la siga manteniendo de esa misma forma. Le tocó salir el útimo partido por ua molestia que pudo haberlo marginado de un partido pero por suerte se recuperó bien, hoy hizo un entrenamiento bastante bueno. Veremos mañana cómo está, pero creo que lo voy a tener disponible para el juego del domingo y eso es lo bueno, que tengo a todos a disposición”.

-“¿Esconder los equipos? A mí nome gusta dar el equipo, lo digo siempre, lo di muy pocas veces pero no por querer ocultar, simplemente porque no quiero darle algunas precisiones al rival de acuerdo a quién pueda jugar o no, sino por características, más allá de la postura de un equipo que durante todos estos años ha tratado de jugar de una manera más allá de un rival o circunstancia, pero sí puede modificar algunas cuestiones que tienen que ver con las características de jugadores y por eso no me gusta mostrar todas las cartas”.

-“Nosotros no damos información falsa, son los periodistas lo que hablan, los que generan conjeturas. Yo no mando mensajes, no es mi forma que se hable de algo que no es. Digo que Solari se entrenó liviano toda la semana, que hoy se entrenó bien y que si mañana está bien podré utiizarlo el domingo desde el inicio y si no, tenerlo en condiciones para jugar lo que considere”.

-“¿Dónde puede estar la clave del Superclásico? En potenciar lo nuestro, de sentirnos cómodos como equipo, darle las mejores variantes posibles al equipo para que se pueda desenvolver sabiendo que el rival juega en su cancha, con su gente. Hemos observado los últimos partidos que ha jugad Boca y vimos que no ha tenido el control total de los partidos, pero los últimos que jugamos con ellos han sido muy disputados. Aquellos jugadores que puedan absorver de la mejor manera el tiempo del partido, la calidad del juego y de la técnica, se va a terminar imponiendo”.

-“Será un partido muy friccionado porque ninguno querrá ceder protagonismo y si eso sucede, hacernos cargo y tratar de dañar a Boca. Tenemos intenciones de imponernos en la cancha de Boca. Y el manejo de las emociones será clave porque aquellos que puedan manejar las emociones de la mejor manera, se terminará imponiendo porque es algo que tiene muchísimo poder”.

-“Boca tiene individualidades que son importantes en su equipo. Siempre hay que tener en cuenta que los partidos se ganan con goles, entonces aquellos jugadores que en general suelen estar már cerca del gol hay que prestarles más atención y tomar recaudos, sobre todo en estos partidos que pueden ser cerrados o con pocas chances de gol, por lo que aquellos que tiene claridad para resolver situaciones, hay que tener cuidado”.

-“El partido tiene un valor importante porque a los dos equipos nos encuentra en igualdad de condiciones en cuanto a los puntos que tenemos, en cuanto a que estamos a cuatro de los punteros y entonces una victoria el domingo puede significar que cualquiera de los dos equipos despegue anímicamente y, dentro de la irregularidad que hemos mostrado los dos equipos, esos 27 puntos que queden por disputarse claramente darán un envión importante hacia la pelea del título”.

-“Nosotros nos sentimos bien yendo a la cancha de Boca, nos estimula ir y jugar contra su público. las últimas veeces que jugamos con publico fue hace bastante o sea que estamos con ganas de jugar el partido y el deseo de imponernos. Eso es lo que siento, lo que me estimula y lo que veo en mis jugadores para encarar este partido con gran decisión”.

-“La buena noticia de Matías Suárez es que ha tenido continuidad de entrenamientos en la semana y si podemos lograr que tenga participación, por más corta que sea, pero participación de calidad, siempre es una buena noticia”.

-“Que Villa no esté en Boca será una ausencia importante porque ha sido el jugador más desequilibrante en este último tiempo, pero seguramente tendrán otros que lo puedan reemplazar”.