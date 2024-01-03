Gimnasia de Jujuy enfrentará a San Martín de Tucumán en la primera fecha

Se renuevan las ilusiones en el ascenso argentino en el inicio de cada temporada y la Primera Nacional ya conoce el formato y el fixture del campeonato 2024 que entregará dos boletos hacia la máxima categoría del fútbol. Son 38 los equipos, divididos en dos zonas de 19, los que lucharán por alcanzar la élite.
Este año se repite el sistema de la campaña pasada, es decir que los mejores de cada zona jugarán una final en cancha neutral por el primer ascenso. El otro se dirimirá en un Reducido que disputarán del segundo al octavo de cada grupo y al que se sumará el perdedor de la final a partir de la segunda ronda. En la fase de eliminación habrá ventaja deportiva para los que terminaron mejor ubicados en la tabla.
Entre las novedades, Gimnasia de Jujuy, el equipo que conduce Marcelo Vázquez formará parte de la Zona A, y quedó definido que en la primera fecha deberá viajar hasta Tucumán para enfrentar a San Martín.
Mientras que de local en la segunda fecha recibirá a Arsenal.
Así quedaron conformadas las zonas:
Zona A: San Martín de Tucumán, Patronato, Chacarita Juniors, Quilmes, Tristán Suárez, Arsenal, Talleres de Remedios de Escalada, Estudiantes de Caseros, San Miguel, Agropecuario, All Boys, Ferro, Racing de Córdoba, San Martín de San Juan, Gimnasia de Jujuy, Alvarado (Mar del Plata), Güemes (Santiago del Estero), Deportivo Maipú (Mendoza) y Guillermo Brown (Madryn).
Zona B: Colón, Chaco For Ever, Defensores de Belgrano, Temperley, Almirante Brown, Brown de Adrogué, San Telmo, Almagro, Deportivo Morón, Defensores Unidos de Zarate, Atlanta, Nueva Chicago, Estudiantes de Río Cuarto, Atlético Rafaela, Gimnasia y Tiro (Salta), Aldosivi, Mitre (Santiago del Estero), Gimnasia de Mendoza y Deportivo Madryn.
El fixture de la zona del lobo jujeño:
FECHA 1
LIBRE QUILMES
TALLERES RE vs. SAN MIGUEL
ESTUDIANTES BA vs. FERRO
CHACARITA vs. DEPORTIVO MAIPÚ
SAN MARTÍN (T) vs. GIMNASIA DE JUJUY
ARSENAL vs. GÜEMES (SGO)
SAN MARTÍN (SJ) vs. ALVARADO
GUILLERMO BROWN vs. RACING DE CÓRDOBA
AGROPECUARIO vs. PATRONATO
ALL BOYS vs. TRISTÁN SUÁREZ
FECHA 2
TRISTÁN SUÁREZ LIBRE
PATRONATO vs. ALL BOYS
RACING DE CÓRDOBA vs. AGROPECUARIO
ALVARADO vs. GUILLERMO BROWN
GÜEMES (SGO) vs. SAN MARTÍN (SJ)
GIMNASIA DE JUJUY vs. ARSENAL
DEPORTIVO MAIPÚ vs. SAN MARTÍN (T)
FERRO vs. CHACARITA
SAN MIGUEL vs. ESTUDIANTES BA
QUILMES vs. TALLERES RE
FECHA 3
LIBRE TALLERES RE
QUILMES vs. ESTUDIANTES BA
SAN MIGUEL vs. CHACARITA
FERRO vs. SAN MARTÍN (T)
DEPORTIVO MAIPÚ vs. ARSENAL
GIMNASIA DE JUJUY vs. SAN MARTÍN (SJ)
GÜEMES (SGO) vs. GUILLERMO BROWN
ALVARADO vs. AGROPECUARIO
RACING DE CÓRDOBA vs. ALL BOYS
PATRONATO vs. TRISTÁN SUÁREZ
FECHA 4
PATRONATO LIBRE
RACING DE CÓRDOBA vs. TRISTÁN SUÁREZ
ALVARADO vs. ALL BOYS
GÜEMES (SGO) vs. AGROPECUARIO
GIMNASIA DE JUJUY vs. GUILLERMO BROWN
DEPORTIVO MAIPÚ vs. SAN MARTÍN (SJ)
FERRO vs. ARSENAL
SAN MIGUEL vs. SAN MARTÍN (T)
QUILMES vs. CHACARITA
TALLERES RE vs. ESTUDIANTES BA
FECHA 5
LIBRE ESTUDIANTES BA
CHACARITA vs. TALLERES RE
SAN MARTÍN (T) vs. QUILMES
ARSENAL vs. SAN MIGUEL
SAN MARTÍN (SJ) vs. FERRO
GUILLERMO BROWN vs. DEPORTIVO MAIPÚ
AGROPECUARIO vs. GIMNASIA DE JUJUY
ALL BOYS vs. GÜEMES (SGO)
TRISTÁN SUÁREZ vs. ALVARADO
PATRONATO vs. RACING DE CÓRDOBA
FECHA 6
RACING DE CÓRDOBA LIBRE
ALVARADO vs. PATRONATO
GÜEMES (SGO) vs. TRISTÁN SUÁREZ
GIMNASIA DE JUJUY vs. ALL BOYS
DEPORTIVO MAIPÚ vs. AGROPECUARIO
FERRO vs. GUILLERMO BROWN
SAN MIGUEL vs. SAN MARTÍN (SJ)
QUILMES vs. ARSENAL
TALLERES RE vs. SAN MARTÍN (T)
ESTUDIANTES BA vs. CHACARITA
FECHA 7
LIBRE CHACARITA
SAN MARTÍN (T) vs. ESTUDIANTES BA
ARSENAL vs. TALLERES RE
SAN MARTÍN (SJ) vs. QUILMES
GUILLERMO BROWN vs. SAN MIGUEL
AGROPECUARIO vs. FERRO
ALL BOYS vs. DEPORTIVO MAIPÚ
TRISTÁN SUÁREZ vs. GIMNASIA DE JUJUY
PATRONATO vs. GÜEMES (SGO)
RACING DE CÓRDOBA vs. ALVARADO
FECHA 8
ALVARADO LIBRE
GÜEMES (SGO) vs. RACING DE CÓRDOBA
GIMNASIA DE JUJUY vs. PATRONATO
DEPORTIVO MAIPÚ vs. TRISTÁN SUÁREZ
FERRO vs. ALL BOYS
SAN MIGUEL vs. AGROPECUARIO
QUILMES vs. GUILLERMO BROWN
TALLERES RE vs. SAN MARTÍN (SJ)
ESTUDIANTES BA vs. ARSENAL
CHACARITA vs. SAN MARTÍN (T)
FECHA 9
LIBRE SAN MARTÍN (T)
ARSENAL vs. CHACARITA
SAN MARTÍN (SJ) vs. ESTUDIANTES BA
GUILLERMO BROWN vs. TALLERES RE
AGROPECUARIO vs. QUILMES
ALL BOYS vs. SAN MIGUEL
TRISTÁN SUÁREZ vs. FERRO
PATRONATO vs. DEPORTIVO MAIPÚ
RACING DE CÓRDOBA vs. GIMNASIA DE JUJUY
ALVARADO vs. GÜEMES (SGO)
FECHA 10
GÜEMES (SGO) LIBRE
GIMNASIA DE JUJUY vs. ALVARADO
DEPORTIVO MAIPÚ vs. RACING DE CÓRDOBA
FERRO vs. PATRONATO
SAN MIGUEL vs. TRISTÁN SUÁREZ
QUILMES vs. ALL BOYS
TALLERES RE vs. AGROPECUARIO
ESTUDIANTES BA vs. GUILLERMO BROWN
CHACARITA vs. SAN MARTÍN (SJ)
SAN MARTÍN (T) vs. ARSENAL
FECHA 11
LIBRE ARSENAL
SAN MARTÍN (SJ) vs. SAN MARTÍN (T)
GUILLERMO BROWN vs. CHACARITA
AGROPECUARIO vs. ESTUDIANTES BA
ALL BOYS vs. TALLERES RE
TRISTÁN SUÁREZ vs. QUILMES
PATRONATO vs. SAN MIGUEL
RACING DE CÓRDOBA vs. FERRO
ALVARADO vs. DEPORTIVO MAIPÚ
GÜEMES (SGO) vs. GIMNASIA DE JUJUY
FECHA 12
GIMNASIA DE JUJUY LIBRE
DEPORTIVO MAIPÚ vs. GÜEMES (SGO)
FERRO vs. ALVARADO
SAN MIGUEL vs. RACING DE CÓRDOBA
QUILMES vs. PATRONATO
TALLERES RE vs. TRISTÁN SUÁREZ
ESTUDIANTES BA vs. ALL BOYS
CHACARITA vs. AGROPECUARIO
SAN MARTÍN (T) vs. GUILLERMO BROWN
ARSENAL vs. SAN MARTÍN (SJ)
FECHA 13
LIBRE SAN MARTÍN (SJ)
GUILLERMO BROWN vs. ARSENAL
AGROPECUARIO vs. SAN MARTÍN (T)
ALL BOYS vs. CHACARITA
TRISTÁN SUÁREZ vs. ESTUDIANTES BA
PATRONATO vs. TALLERES RE
RACING DE CÓRDOBA vs. QUILMES
ALVARADO vs. SAN MIGUEL
GÜEMES (SGO) vs. FERRO
GIMNASIA DE JUJUY vs. DEPORTIVO MAIPÚ
FECHA 14
DEPORTIVO MAIPÚ LIBRE
FERRO vs. GIMNASIA DE JUJUY
SAN MIGUEL vs. GÜEMES (SGO)
QUILMES vs. ALVARADO
TALLERES RE vs. RACING DE CÓRDOBA
ESTUDIANTES BA vs. PATRONATO
CHACARITA vs. TRISTÁN SUÁREZ
SAN MARTÍN (T) vs. ALL BOYS
ARSENAL vs. AGROPECUARIO
SAN MARTÍN (SJ) vs. GUILLERMO BROWN
FECHA 15
LIBRE GUILLERMO BROWN
AGROPECUARIO vs. SAN MARTÍN (SJ)
ALL BOYS vs. ARSENAL
TRISTÁN SUÁREZ vs. SAN MARTÍN (T)
PATRONATO vs. CHACARITA
RACING DE CÓRDOBA vs. ESTUDIANTES BA
ALVARADO vs. TALLERES RE
GÜEMES (SGO) vs. QUILMES
GIMNASIA DE JUJUY vs. SAN MIGUEL
DEPORTIVO MAIPÚ vs. FERRO
FECHA 16
FERRO LIBRE
SAN MIGUEL vs. DEPORTIVO MAIPÚ
QUILMES vs. GIMNASIA DE JUJUY
TALLERES RE vs. GÜEMES (SGO)
ESTUDIANTES BA vs. ALVARADO
CHACARITA vs. RACING DE CÓRDOBA
SAN MARTÍN (T) vs. PATRONATO
ARSENAL vs. TRISTÁN SUÁREZ
SAN MARTÍN (SJ) vs. ALL BOYS
GUILLERMO BROWN vs. AGROPECUARIO
FECHA 17
LIBRE AGROPECUARIO
ALL BOYS vs. GUILLERMO BROWN
TRISTÁN SUÁREZ vs. SAN MARTÍN (SJ)
PATRONATO vs. ARSENAL
RACING DE CÓRDOBA vs. SAN MARTÍN (T)
ALVARADO vs. CHACARITA
GÜEMES (SGO) vs. ESTUDIANTES BA
GIMNASIA DE JUJUY vs. TALLERES RE
DEPORTIVO MAIPÚ vs. QUILMES
FERRO vs. SAN MIGUEL
FECHA 18
SAN MIGUEL LIBRE
QUILMES vs. FERRO
TALLERES RE vs. DEPORTIVO MAIPÚ
ESTUDIANTES BA vs. GIMNASIA DE JUJUY
CHACARITA vs. GÜEMES (SGO)
SAN MARTÍN (T) vs. ALVARADO
ARSENAL vs. RACING DE CÓRDOBA
SAN MARTÍN (SJ) vs. PATRONATO
GUILLERMO BROWN vs. TRISTÁN SUÁREZ
AGROPECUARIO vs. ALL BOYS
FECHA 19
LIBRE ALL BOYS
TRISTÁN SUÁREZ vs. AGROPECUARIO
PATRONATO vs. GUILLERMO BROWN
RACING DE CÓRDOBA vs. SAN MARTÍN (SJ)
ALVARADO vs. ARSENAL
GÜEMES (SGO) vs. SAN MARTÍN (T)
GIMNASIA DE JUJUY vs. CHACARITA
DEPORTIVO MAIPÚ vs. ESTUDIANTES BA
FERRO vs. TALLERES RE
SAN MIGUEL vs. QUILMES