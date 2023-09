Gran convocatoria de deportistas jujeños en los Juegos Nacionales Evita

Fue una jornada muy movida, con mucha participación de deportistas, más de 300 estuvieron en competencia en diferentes disciplinas. Todos llegaron a La Mendieta desde distintas regiones para las finales provinciales en fútbol sub 14 y sub 16 masculino y femenino, sub 14 mixto y Newcom en categoría adultos mayores. Ajedrez y orientación se disputaron en San Salvador de Jujuy.

Las delegaciones entre sí pudieron disfrutar y compartir el almuerzo en donde fue un momento importante para la socialización entre ellos.

El equipo de fútbol 11 de La Esperanza de la categoría sub 14 femenino, ganó y gritó campeón en cancha San Martín, en Sub 16 en cancha El Sauzal Altos Hornos Zapla. Mientras que, el masculino sub 14 de San Pedro en Añatuya, se quedó con el primer lugar y en sub 16 lo hizo Perico en instalaciones de Club Río Grande La Mendieta y en fútbol 7 sub 14 mixto en Añatuya el primer puesto lo obtuvo Perico.

Los adultos mayores, en newcom, ganaron el torneo en el Club Rio Grande La Mendieta, el equipo de El Carmen se clasificó a la final del nacional de los Juegos Evita.

También en categoría de mayores, pero en San Salvador de Jujuy, para el nacional de ajedrez se clasificó Mónica Blanco y Fernando Báez de la capital, Sergio Carrizo de San Pedro, Hugo Blanzari y Mario Saldaño de Libertador.

Las autoridades estuvieron presentes acompañando el desarrollo de todos los deportistas. Estuvo presente la ministra de Desarrollo Humano, Alejandra Martínez, el secretario de Deportes y Recreación, Hugo Flores y el intendente de La Mendieta Ricardo Farfán.

Hay que destacar el compromiso y la responsabilidad del Gobierno de Jujuy por el apoyo constante con las delegaciones, con el transporte y en todo lo que significa la logística. Se apoyó a más de 300 deportistas de 12 a 18 años en fútbol masculino y femenino y adultos mayores de más de 60.