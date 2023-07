Heroica remontada: Los Pumas le ganaron a Australia en la última jugada del partido        

En un partido emocionante y con un final increíble, los Pumas cantaron victoria sobre Australia en la noche de Sydney, con un try de Juan Martín González en la última jugada del encuentro. El octavo argentino terminó una serie de ataques con un salto sobre un ruck que terminó con la pelota dentro del ingoal australiano para poner -con la posterior conversión de Emiliano Boffelli- el 34-31 final y darle el primer triunfo en el Rugby Championship, tras el decepcionante debut de hace siete días, en Mendoza, ante los All Blacks. Es la primera vez que Argentina logra dos triunfos consecutivos ante Australia.

Los Pumas vs Australia

En el equipo argentino hacía el debut el mendocino Rodrigo Isgró (será el Puma 888) figura del seven en el último Circuito Mundial, que fue convocado junto a Luciano González para sumarse al rugby de XV de cara a la preparación del seleccionado para el Mundial de Francia.

El desafío no iba a ser para nada sencillo. Un viaje largo, una semana corta de trabajo y el objetivo de empezar a construir un camino de cara a la Copa del Mundo. El estadio traía los mejores recuerdos. El CommBank de Parramatta fue la sede de la primera victoria ante los All Blacks el pasado 14 de noviembre de 2020, cuando en plena pandemia el seleccionado nacional dio uno de los grandes golpes de su historia al superar a Nueva Zelanda por 25 a 15.

Un primer tiempo cambiante

Empezó bien la Argentina que tuvo el try en el primer arranque. Cinti se cortó solo y no pudo llegar en la corrida, Santiago Carreras utilizó el pie y Mateo Carreras no pudo llegar a apoyar. La jugada terminó con una infracción previa que Boffelli no pudo aprovechar, estrelló su penal contra el palo.

En la primera ofensiva de Australia (5 minutos) los locales imprimieron velocidad y abrieron el marcador. Ikitau llegó con lo justo sobre la bandera a pesar de la marca de Boffelli (7-0).

🇦🇷⚡ Jerónimo De la Fuente apareció cerca de la punta para apoyar el primer try argentino ante los Wallabies.



⭐ Mirá todo el #RugbyChampionship en @StarPlusLA.#ESPNEnStarPlus pic.twitter.com/2d3D7tqpbQ — ScrumRugby (@ScrumESPN) July 15, 2023

La Argentina tenía la pelota pero no podia prosperar en el ataque. Australia lo hacía fácil, generaba infracciones (cuatro en diez minutos) que metían a Los Pumas en su campo. Sobre los 10m aumentó Cooper con otro penal (10-0).

Los Pumas se apuraban en las decisiones. Después de 14 fases y con el control de la pelota, Santiago Carreras utilizó el pie desperdiciando una clara stuación para marcar. Recién sobre los 20m descontaron luego de una larga secuencia de ataque. Boffelli sumó con el pie con un penal debajo de los palos (10-3).

El momento era de la Argentina. Sobre los 25m empataron el partido luego de varias secuencias con los forwards. Jerónimo de la Fuente consiguió la primera conquista, que gracias a la conversion de Boffelli dejó el partido (10-10).

El duelo estaba abierto para cualquiera, aunque los Wallabies aprovechaban al máximo cada indisciplina argentina. Cinti, con un cierre providencial sobre Gordon y Alemanno con la defensa de un maul salvaron situaciones claras para los locales. Los Pumas también tuvieron sus chances, pero las ejecuciones fueron deficitarias. Sin embargo en la actitud y la defensa se dio un paso adelante con respecto al debut de una semana atrás.

La última acción fue para Los Pumas. Penal de Arnold sancionado con amarilla y pedido de scrum. Había que tener paciencia para aprovechar esa última posesión pero la formación se fue para arriba y terminó con penal en contra que cerró el parcial igualado, 10-10.

Un reparto entre acierto y errores

Argentina jugaba con uno más en el arranque pero Australia defendía bien, a veces con situaciones al límite del reglamento. Alemanno salió lesionado con un golpe en la rodilla e Isgró no pudo apoyar en una acción muy clara.

Sobre los 5m y después de varios intentos Los Pumas pasaron al frente con el try de su capitán Montoya. Con el 17-10 a favor, los argentinos ponían algo de justicia en el marcador. Pero rápidamente los Wallabies lo empataron. White luego de un scrum concretó debajo de los palos (17-17).

A los 20m Boffelli puso el 20 a 17 para Los Pumas luego de una gran pesca de Grondona en un ruck. El partido estaba para cualquiera, con aciertos y errores de ambos lados. Era cuestión de tomar buenas decisiones porque cada penal en contra se pagaba caro.

Quince minutos finales para el infarto

La sensación se sentía en el ambiente. Los Pumas estaban ante la gran chance. Sólo debían confirmarla. Y así lo hcieron sobre los 28 minutos, a la salida de un scrum Mateo Carreras concretó el tercer try sobre la izquierda (27-17).

Sin embargo los Wallabies descontaron rápidamente y Kerevi otra vez puso incertidumbre en el marcador (24-27). Y tras cartón, en una acción de try concreta para Los Pumas llegó la intercepción de Nawaqanitawase al pase del recién ingresado Sánchez. Los Wallabies otra vez estaban arriba (31-27). Increíble pero real, de ganarlo pasaron a perderlo.

Sin embargo el tiro del final iba a ser argentino. González, luego de un line y un maul concretó el try de la victoria (34-31). Un triunfo merecido que se buscó y mereció ganarlo sin tanto sufrimiento.

Los Pumas dejan el estadio de Parramatta con agradables sensaciones. Como aquella vez ante los All Blacks, en ésta ante los Wallabies, demostraron que pueden estar para pelear cosas importantes. Pero para eso deberán supercar sus propias intermitencias, esas que en la mañana de hoy los pusieron de un triunfo sin discusiones a unaposible derrota. El try de González puso algo dejusticia en un deporte, dónde muchas veces no gana el que major jugó.