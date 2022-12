Inglaterra-Senegal, por un lugar en cuartos de final

Francia y Polonia se medirán este domingo a partir de las 12, en el estadio Al Thumama, por los octavos de final del Mundial de Qatar 2022 en el encuentro que definirá al primer clasificado a los cuartos de final en la segunda llave y al que se enfrentará el ganador del cruce entre Inglaterra y Senegal, quienes se enfrentarán el mismo día a las 16, en el estadio Al Bayt.

La probable formación de Francia vs. Polonia, por el Mundial de Qatar 2022

Hugo Lloris; Jules Koundé, Raphaël Varane, Dayot Upamecano, Theo Hernández; Aurélien Tchouaméni, Adrien Rabiot; Ousmane Dembélé, Antoine Griezmann, Kyliam Mbappé; Olivier Giroud. DT: Didier Deschamps.

La probable formación de Polonia vs. Francia, por el Mundial de Qatar 2022

Wojciech Szczęsny; Matty Cash, Kamil Glik, Jakub Kiwior, Bartosz Bereszyński; Piotr Zieliński, Krystian Bielik, Grzegorz Krychowiak, Przemysław Frankowski; Robert Lewandowski y Karol Świderski. DT: Czesław Michniewicz.

El otro partido clave

Mientras tanto, Inglaterra y Senegal se medirán este domingo, desde las 16.00hs, por los octavos de final del Mundial de Qatar 2022. Ingleses y senegaleses se medirán en el Estadio Al Bayt, en Al Khor, en un duelo que definirá al cuarto clasificado a cuartos de final y el rival de Francia o Polonia.

Inglaterra se clasificó a los octavos de final como primero del Grupo B, producto de golear 6-2 a Irán, empatar 0-0 con Estados Unidos y derrotar 3-0 a Gales. Los Tres Leones tienen como goleador del equipo a Marcus Rashford, quien marcó tres tantos. Además, Harry Kane llega a la fase de eliminación directa sin haber marcado ningún gol luego de ser el goleador del Mundial de Rusia 2018 con 6 tantos.

Inglaterra conserva el invicto ante representantes de la CAF en la Copa del Mundo tras 7 enfrentamientos (4PG-3PE): 0-0 vs. Marruecos (Grupo F - México 1986), 1-0 vs. Egipto (Grupo F - Italia 1990), 3-2 vs. Camerún (Cuartos - Italia 1990), 2-0 vs. Túnez (Grupo G - Francia 1998), 0-0 vs. Nigeria (Grupo F - Corea-Japón 2002), 0-0 vs. Argelia (Grupo C - Sudáfrica 2010) y 2-1 vs. Túnez (Grupo G - Rusia 2018).

Además, el seleccionado inglés cumplirá 24 encuentros de fase final en Mundiales, con un récord de: 23 PJ- 9PG-4PE-10PP (44.9% de eficacia). Jugará su octavo duelo de Octavos de Final de una Copa del Mundo: 1986 (triunfo 3-0 vs Paraguay), 1990 (victoria 1-0 vs Bélgica), 1998 (empate 2-2 vs Argentina), 2002 (triunfo 3-0 vs Dinamarca), 2006 (1-0 sobre Ecuador), 2010 (caída 1-4 vs Alemania) y 2018 (victoria 4-3 en los penales ante Colombia tras empatar 1-1).

Por su parte, Senegal logró clasificarse a los octavos de final como segundo en el Grupo A, tras caer por 2-0 ante Países Bajos en el debut, vencer 3-1 a Qatar y derrotar 2-1 a Ecuador, en un partido que definió mano a mano al equipo que acompañaba a la Naranja Mecánica a la ronda de 16 equipos. El conjunto africano supo reponerse a la tremenda baja de Sadio Mané y con Kalidou Koulibaly a la cabeza buscarán hacer historia en los Mundiales.

Los senegaleses tendrá su partido número 7 ante rivales de la UEFA en los Mundiales. Obtuvo 3 victorias, 1 empate y 2 caídas. Enfrentó a Francia, Dinamarca, Suecia, Turquía, Polonia y Países Bajos. Su último cruce fue en el Grupo A de Qatar 2020, perdió 2-0 frente a la Naranja Mecánica. Sus triunfos más importantes fueron en su debut histórico en Corea-Japón 2002 ante Francia (1-0 con un gol de Bouba Diop en su primer partido mundialista) y 2-1 vs. Suecia en Octavos de Final (igualaron 1-1 en los 90 minutos y se impusieron con el gol de Henri Camara en el tiempo extra).

La probable formación de Inglaterra vs. Senegal, por el Mundial de Qatar 2022

Jordan Pickford; Kyle Walker, John Stones, Harry Maguire, Luke Shaw; Jordan Henderson, Declan Rice, Marcus Rashford, Jude Bellingham; Phil Foden y Harry Kane. DT: Gareth Southgate.

La probable formación de Senegal vs. Inglaterra, por el Mundial de Qatar 2022

Edouard Mendy; Youssouf Sabaly, Kalidou Koulibaly, Ismail Jakobs; Abdou Diallo, Pathé Ciss, Pape Gueye, Iliman Ndiaye, Idrissa Gana Gueye; Ismaïla Sarr y Boulaye Dia. DT: Aliou Cissé.