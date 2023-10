Ingrid Grudke dejó el modelaje para ser fisicoculturista y será la única argentina en un torneo en Lituania

Ingrid Grudke experimentó un cambio significativo en su vida hace algunos años. La modelo, conocida por su trabajo en pasarelas y revistas, adoptó una nueva carrera como fisicoculturista y compite en concursos internacionales . Este cambio también trajo consigo un estilo de vida diferente, que incluye hábitos saludables, actividad física y una dieta estricta.

En las últimas horas y a través de su cuenta de Instagram, Grudke anunció que se viene un nuevo desafío, ya que se sumará a una competencia mundial, donde será la única representante argentina y latinoamericana. “Estoy muy feliz, el 21 de octubre compito en el lfbb World Fitmodel Championship 2023″, comenzó diciendo Ingrid entusiasmada.

“Ahora hay que seguir practicando para este fin de semana que es el Mundial Fitmodel 2023 en Lituania. Ahí estaré con la Argentina. Todavía estoy en shock pero muy feliz de todo lo que gané por sólo decidir entrenar y comer sano”, reconoció Grudke contenta por esta nueva vida que está llevando.

Hace unos días recordó su participación en otra competencia que se llevó a cabo en Madrid, en la que le fue muy bien. También utiliza sus redes sociales para contar cómo es su nuevo estilo de vida, sus objetivos, la alimentación que cumple y los entrenamientos.

“Pasan los días y voy asimilando la buena presentación que realice en el torneo. Los buenos comentarios que obtuve de jueces, de los que más saben de este deporte, quienes elogiaron mi compromiso y evolución en esta disciplina tan exigente”, confesó la modelo contenta por su evolución.

Acto seguido, Ingrid sumó: “Quienes conocen mucho de estos torneos de culturismo me dicen que a nivel deportivo, es mucho lo que logré avanzar en todo este tiempo. Y eso me motiva más. Me da mucha alegría. Me genera emoción de desafiarme y superarme más. Mi categoría es FITMODEL, dentro del fisiculturismo, es la exhibición muscular que no se suplementa ni se usa la hipertrofia muscular”.

“Es un estilo muy definido, muy elegante, una estética un poco Barby por eso podemos jugar con el maquillaje y el pelo a gusto personal”, explicó en diálogo con sus seguidores contándoles cómo es específicamente lo que hace.

“Eso si, al momento que empieza el show en el escenario, hay que saber posar las cuatro posturas reglamentarias para que el jurado evalúe tu forma y tono muscular, se hace comparativas entre una y otra deportista y luego se define el podio”, concluyó.

Fuente: Infobae.