La brasileña Rebeca Andrade superó por primera vez a Simone Biles y ganó un histórico oro en suelo

La brasileña Rebeca Andrade se llevó los flashes en su última participación dentro de la gimnasia artististica tras alzarse con la medalla de oro en suelo superando a la estadounidense Simone Biles, quien se salió dos veces del tapiz durante su rutina. Con este logro, Andrade consiguió su cuarta medalla en el estadio de Bercy, la primera de oro, con 14.166 puntos. Biles obtuvo 14.133 y el bronce fue para la también estadounidense Jordan Chiles con 13.766 puntos.

Poco antes, Biles había quedado fuera del podio en la barra de equilibrio, aparato en el que Andrade terminó en cuarto lugar. La estadounidense finalizó esta edición de los Juegos Olímpicos de París con tres oros y una plata, mientras que la brasileña con un oro, dos platas y un bronce, se convirtió en la atleta de Brasil con más medallas en Juegos Olímpicos de la historia (2 oros, 3 platas y 1 bronce -En salto y all around en Tokio 2020 las restantes-).

La brasileña logró su primera presea dorada en París a cambio de un ejercicio brillante, defendido con seguridad en cada una de sus dificultades. La alta exigencia del de Biles, 6,900 frente a los 5,900 de Andrade, le permitió alcanzar la plata pese a sus dos salidas, con un total de 14,133. Y por detrás de ella quedó su compañera Jordan Chiles con 13,766, tras reclamar con éxito una subida de su nota.

Fue la segunda vez en pocos minutos en que la brasileña superó a Biles, tras acabar también por delante en la barra de equilibrio, aunque ambas fuera del podio.

En ese sentido, la gimnasta norteamericana, una de las figuras más destacadas del deporte mundial, vivió otro momento de gran frustración en una de sus pruebas favoritas. Biles, quien ha enfrentado importantes desafíos personales y de salud mental desde Tokio 2020, buscaba consolidar su renacimiento deportivo con una actuación impecable, pero una caída inesperada la relegó al quinto lugar con una puntuación de 13,100.

La gimnasta estadounidense había tenido un desempeño notable en pruebas anteriores, acumulando ya tres medallas de oro en estos juegos: en la competencia all around individual, en equipos y en el salto. Sin embargo, su desempeño en la barra de equilibrio tampoco fue el esperado; casi al final de su rutina, un error costoso impidió que alcanzara la puntuación necesaria para subir al podio.

La medalla de oro en la barra de equilibrio fue para la italiana Alice D'Amato con 14,366 puntos, seguida por la china Yaqin Zhou, quien obtuvo 14,100 puntos. La otra medalla de bronce fue para otra italiana, Manila Esposito, que obtuvo 14,000 puntos. El cuarto lugar fue ocupado por la brasileña Rebeca Andrade con una puntuación de 13,933, superando también a Biles en esta categoría.

“No quiero competir con Rebecca. No más. Estoy cansada como si ella estuviera demasiado cerca. Nunca he tenido una atleta tan cerca”, había asegurado recientemente Biles, luego de la consagración el all-around individual. “Me puse alerta y sacó al mejor atleta que había en mí. Así que estoy emocionada y orgullosa de competir con ella, pero no me gusta. Estoy incómoda, muchachos”, añadía.

Sin dudas, la declaración de Biles sobre Andrade la posicionó en un escenario aún más relevante del que ya tenía por su historia de superación en Brasil. De su orígen humilde en una favela a transformarse en una figura pública adorada por propios y extraños de la gimnasia.

Aun así, la gimnasia artística concluyó con Estados Unidos al frente del medallero (3-1-6), por delante de Japón (3-0-1) y de China (2-5-2).

Fuente: Infobae