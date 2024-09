La felicidad de Franco Colapinto por su octavo puesto en Bakú: "Es un sueño hecho realidad"

El piloto argentino Franco Colapinto se mostró muy contento tras obtener el octavo lugar, y sumar puntos para la escudería Williams, en el Gran Premio de Azerbaiyán de Fórmula 1.

“Estoy muy feliz por el octavo puesto, es un sueño hecho realidad este fin de semana, así que muy contento con el resultado. Es una locura”, afirmó el corredor 21 años en diálogo con la prensa, luego de tener una gran presentación en Bakú.

"Es algo muy positivo para el equipo, terminar con los dos autos en la zona de puntos. Les estoy demostrando que puedo tener buenos resultados y andar igual de rápido que Alex. Esto ilusiona mucho a todo el equipo. Es devolver toda la confianza que depositaron en mí”, agregó.

Al analizar su desempeño, Franco Colapinto explicó: “No pude meter nunca las gomas duras en temperatura. Cuando empecé a apretar, se empezaron a calentar y las ruedas de adelante se abrieron muy rápido, no podía rotar el auto. Empujar me ayudó a mantener a Lewis (Hamilton) atrás y que no llegue a donde estaba Albon (su compañero de equipo)”.

“Fue muy difícil porque con las gomas medias se sobrecalentaban mucho las traseras. Hacía mucho calor en la pista. La temperatura era muy alta. Sufrimos mucho las primeras vueltas”, señaló.