La palabra de Scaloni: cómo está Messi de la lesión y la chance de juntar a Julián Álvarez y Lautaro Martínez

Previo al duelo de mañana ante Ecuador, válido por los cuartos de final de la Copa América, Lionel Scaloni brindó una conferencia de prensa en la que dio algunas precisiones sobre el equipo que plantará en cancha. La gran duda está instalada en la figura del capitán Lionel Andrés Messi, quien se ausentó en la última presentación contra Perú por la fase de grupos del certamen continental por la molestia que arrastra en el aductor derecho. La cita de mañana comenzará a las 22 (hora argentina) en el estadio NRG de Houston.

“Vamos a esperar un par de horas y tomaremos la decisión, está mejor, tenemos buenas sensaciones”, prologó sobre el caso del atacante del Inter Miami, de 37 años, que en las últimas prácticas volvió a trabajar con pelota y a intensificar los trabajos.

“Todavía no hablé de su situación con Leo. Hoy lo hablaré, vamos a esperarlo hasta último momento”, respondió cuando le preguntaron si podía confirmar que al menos iría al banco. Una alternativa que maneja es la de incluir a Julián Álvarez junto a Lautaro Martínez; sus dos arietes en estado de gracia. De hecho, ambos convivieron en la alineación que venció a Ecuador en el amistoso previo al inicio del certamen continental.

“Puede ser que jueguen juntos, ya han jugado juntos contra este rival. Han funcionado bien y es una opción. Hay que ver cómo están todos”, continuó. Y la presencia o no de la Pulga no es condicionante sobre la posibilidad de reunir a los puntas. “Leo ha jugado con Julián o Lautaro; lo que altera es que no juegue Leo; esa es la realidad. Intentaremos que esté y si no está buscaremos lo mejor para el equipo”, subrayó.

OTRAS DECLARACIONES DE SCALONI

La experiencia de ver el triunfo ante Perú desde un palco por suspensión

“Es lógico que a todos les gusta estar lo más cerca de los jugadores, es una situación extraña. No me ha pasado a mí solo en esta Copa, intentaremos que no vuelva a suceder”.

Su análisis sobre Ecuador

“Es un equipo muy bien trabajado, con buenos jugadores, un buen entrenador. Antes de empezar la Copa dije que tenía posibilidades reales de poder lucharla y sigo pensando lo mismo”.

Candidatos a ganar la Copa

“Es una Copa América de altísimo nivel, y Colombia, Uruguay, Brasil pueden ganarla. Ayer se vio un partido de alto nivel entre Colombia y Brasil. No me sorprende el rendimiento de Uruguay”.

Los técnicos argentinos en los equipos que ganaron grupos: Scaloni, Bielsa, Lorenzo y Fernando Batista

“Marca una buena tendencia. Las selecciones sudamericanas siempre se fijan en entrenadores argentinos y me pone contento porque los conozco, son buena gente y me pone muy bien”.

Su buena estadística en los partidos mata-mata

“Al final esa estadística se puede romper y deberemos empezar de cero, pero si se mira la estadística histórica la Argentina gana más de lo que pierde y creo que viene por ahí el tema. Mañana jugaremos el partido como si durara 180 minutos”.

El nivel de Lautaro Martínez, goleador de la Copa

“Está muy bien y en un buen momento, al igual que Julián. Esperemos que mañana siga la racha. Lautaro ha esperado su oportunidad y eso es lo que nos gusta. Que entre de esa manera y defina un partido nos pone muy contento, al igual que Julián”.

Las críticas por el supuesto favor arbitral a Argentina

“Hoy en las redes cualquiera puede escribir lo que sea. Yo sería cuidadoso y en Qatar dijeron lo mismo. Cuando uno gana se tiende a decir que a uno lo están favoreciendo. Yo no puedo negar que un árbitro se puede equivocar y puede pasar. Hay jugadas que son milimétricas y sigue estando el error humano. No tenemos la tecnología que hay en la Eurocopa con el fuera de juego que es automático”.

¿Argentina llega mejor teniendo en cuenta el triunfo ante Ecuador en el último amistoso?

“Este es un partido diferente y con otros jugadores. Cada partido tiene su historia. Vimos ese partido otra vez y pensamos que va a ser diferente. Sí podemos asegurar que nuestra manera de jugar será la misma”.

Su opinión sobre la Eurocopa

“Hice el curso de entrenador con Luis de la Fuente, ¿no la tenías esa, eh? Quiero que a España le vaya bien y a los chicos que hicimos el curso en Las Rosas nos ayudó mucho. Me gusta cómo se maneja y cómo se brindan los jugadores por él. Parte de mi familia es española y lógicamente voy por España”.

Fuente: Infobae