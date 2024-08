La presentación de Marcelo Gallardo en su regreso a River Plate: Estoy en el lugar que pertenezco

River presentó este lunes al mediodía a Marcelo Gallardo como su nuevo viejo entrenador. Lo hizo a través de una conferencia de prensa en el nuevo espacio de la terraza de la platea San Martín, donde más de un centenar de fanáticos lo esperó para darle la bienvenida. "No hace mucho que me fui pero parece que nunca me fui; me siento muy en casa", fueron sus primeras palabras.

La bienvenida a Gallardo fue con bombos y platillos. Literalmente. La Subcomisión del Hincha desplegó banderas y armó un pasillo a puro canto para darle el recibimiento a su líder como si estuvieran en la tribuna. “Ese es el Muñeco Gallardo que volvió a River para ser campeón”, entonaron.

"Hoy es un día histórico en lo que es el comienzo de la segunda etapa de Marcelo Gallardo en River. Le agradezco de corazón a Marcelo haber aceptado este desafío.Tenemos un año corto, con una Libertadores que se está por resolver y que se va a definir acá", soltó Jorge Brito, quien lo acompañó y, como si fuera necesario, lo presentó en sociedad.

Y enseguida le dio el micrófono al Muñeco, quien se hizo dueño del estrado y empezó a contar las "sensaciones encontradas" que tiene por estas horas.

"Tengo mucho para decir y quiero ser breve. Lo primero que siento en este momento es mucha emoción. Tiene que ver con sentimientos encontrados. No hace mucho que me fui pero parece que hace nunca me fui. Volver a recorrer los pasillos y el mundo River me hace sentir en casa y eso me reconforta y me da felicidad”, expresó Gallardo en sus primeras palabras como técnicos del club. Y agregó: “Estoy en el lugar al que pertenezco”.

Y siguió: “Lo primero que tenemos que generar en estos primeros días es recuperar un espíritu de club y de equipo con el deseo de seguir construyendo. Estaremos con nuestro cuerpo técnico al cien por ciento. Si nos va bien, todos vamos a ser felices”. Y le agradeció a su padre, “que no puede estar pero lo llevo en el corazón y ya va a poder estar acá”.

En el evento también participaron glorias de River como el Beto Alonso, el Pato Fillol y Oscar Ruggeri entre otros, dirigentes y ex directivos como el ex titular del club, Rodolfo D'Onofrio.

De esta manera, el Muñeco inicia su segundo ciclo como DT del club e intentará continuar la “historia hermosísima” que tuvo en su primera era entre 2014 y 2022, en la que cosechó 14 títulos (7 nacionales y 7 internacionales), entre ellos dos Copa Libertadores. Por la tarde, desde las 15, será su primer entrenamiento al frente del plantel.