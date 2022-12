La reveladora charla de Ángel Di María con su esposa antes de la final: Voy a hacer un gol y salir campeón

Ángel Di María volvió a anotar un gol clave para la historia de la Selección argentina. Convirtió el segundo tanto en la final ante Francia y fue una de las grandes figuras del equipo que se consagró campeón en el Mundial de Qatar 2022. En las horas previas al encuentro, Fideo era pura confianza. Así quedó demostrado en una conversación que hizo pública su esposa, Jorgelina Cardoso.

“Voy a salir campeón del mundo amor. Está escrito. Y voy a hacer el gol. porque está escrito como en el Maracaná y Wembley”, le escribió Di María a su esposa en un chat de Whatsapp el sábado, un día antes del partido decisivo.

La respuesta de la mujer fue pura emoción y ansiedad: “Me afloja el cuerpo ese mensaje...no sé qué carajo decirte”.

Fideo fue claro: “No tenés que decir nada. Andá y disfrutá mañana porque vamos a ser campeones del mundo. Porque lo merecemos los 26 que estamos acá y la familia de cada uno”.

El mediocampista de la Juventus reafirmó lo dicho anteriormente: “Sabés que lindo, amor. Mañana somos campeones del mundo. Está escrito. Lo sé, lo siento. Es nuestra, amor”.

El pronóstico del rosarino se cumplió y Cardoso decidió compartir con sus seguidores la conversación. “Elegimos creer y se dio”, fue la frase que eligió para postear la captura del chat.

La reveladora frase de Messi a Valdano antes del Mundial de Qatar: “Si ganamos me dejo la camiseta hasta 2026″

Jorge Valdano, campeón del Mundial de 1986 con Argentina de la mano de Diego Armando Maradona, analizó para una cadena española el triunfo Albiceleste en el Mundial de Qatar con un histórico rendimiento de Lionel Messi. Y reveló qué le dijo al capitán argentino.

“Cuando le entrevisté antes del Mundial, fuera de cámara le dije que iba a jugar cinco mundiales y que ningún futbolista había jugado seis; me dijo que era imposible y me dijo 'si soy campeón del Mundo, me dejo la camiseta puesta hasta el siguiente Mundial'”, sentenció Valdano.

Fuente: TN