La Selección Argentina se prepara para enfrentar a Chile: posibles cambios de nombres y esquema

La Selección Argentina ya se entrenó en New Jersey, este sábado por la tarde noche, de cara al partido del martes contra Chile, por la segunda fecha del Grupo A, que puede clasificarlo con mucha antelación a los cuartos de final de la Copa América, algo que los de Lionel Scaloni lograrán en caso de conseguir una nueva victoria.

El equipo liderado por Lionel Messi trabajó a puertas cerradas con la buena noticia de que pudo contar con el plantel a pleno, con todos a disposición y a la par en tareas que combinaron gimnasio, movimientos en espacios reducidos y un distendido fútbol-voley. Igual, si bien todavía faltan varias jornadas de pruebas, se vislumbra que el DT optará por no repetir el equipo que le ganó a Canadá en el debut.

Si bien no hubo trabajos tácticos, algunas charlas que dejó Scaloni hacen que se puedan prever algunos factores del duelo ante Chile. Luego, también habrá visita de familiares y el director técnico hablará en conferencia de prensa este lunes.

Pese a no tener suspendidos ni lesionados, el entrenador suele variar dependiendo del rival y hay un dato clave: en todo su ciclo solo dos veces repitió once de un partido a otro. En este caso, las principales dudas pasan por el lateral izquierdo, donde podría volver a estar Marcos Acuña o meterse Nicolás Tagliafico. Además, hay dos nombres para un puesto: Ángel Di María, mano a mano con Nicolás González. Por otro lado, Nicolás Otamendi podría ingresar por Lisandro Martínez como acompañante del Cuti Romero. Finalmente, el entrenamiento de anoche dejó entrever que Julián Álvarez no tiene el puesto asegurado: puede entrar Lautaro Martínez.

El probable equipo de la Selección Argentina para jugar con Chile

Emiliano Martínez; Nahuel Molina, Cristian Romero, Lisandro Martínez o Nicolás Otamendi, Marcos Acuña o Nicolás Tagliafico; Rodrigo De Paul, Leandro Paredes, Alexis Mac Allister; Lionel Messi, Julián Álvarez o Lautaro Martínez y Ángel Di María o Nicolás González.