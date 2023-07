La trágica historia de la hermana de Elías Gómez: seis meses atrás había fallecido su novio

Dejando de lado la vida de futbolista, cada jugador tiene una historia detrás de lo que se ve en los entrenamientos y en un terreno de juego. Lamentablemente para Elias Gómez, el domingo su hermana Melani y su madre Zunilda Magdalena Ríos perdieron la vida luego de impactar su auto contra un camión.

Previo a este trágico episodio, seis meses atrás, Melani Gómez de 24 años había perdido a su pareja. Se trata de Luciano Biglione, quien estuvo de novio con la hermana del jugador del Millonario por dos años, perdió la vida el pasado diciembre con apenas 28 años.

Este hecho se dio a conocer luego de que varios allegados a la familia Gómez comentaran la publicación en redes sociales por parte de River donde expresó su pésame por la situación que afrontaba su jugador.

Allí aparecieron comentarios dando a entender que previo al accidente sufrido por Melani y su madre, la hermana de Elias había pasado por un trágico momento tras el fallecimiento de su pareja.

En ese entonces, Melani publicó un desgarrador mensaje despidiendo a Luciano Biglione. “Nos vamos a volver a encontrar. ¿sabés? Y todo lo pendiente lo vamos a hacer", le había escrito en un posteo de Instagram.

"Hoy sigo sin entender horas ni días, solo que ya no te tengo más acá. Solo dolor y vacío. No sé cómo van a ser los días sin vos, hace dos años que me despertaba todos los días con tus 'buen día, amor' y me dormía pegada a vos. Mi compañero para todo, el que me apoyaba y me seguía a dónde sea, el que me enseñó a vivir de otra manera, a frenar, a disfrutar de lo simple a agradecer por todo lo que teníamos", expresó.

Luego describió cómo fue esa relación "Agradezco tanto a la vida de lo que vivimos, siempre te lo agradecí. Me quedo con la paz de que nos dijimos siempre todo lo que sentimos, con la intensidad que lo vivimos, de nuestras charlas infinitas, de las enseñanzas, de los errores", contó la chica.

Por último, la despedida prometía un reencuentro. "Todo lo que vivimos fue lo que la vida quiso que vivamos, y lo voy a recordar para siempre. Nos vamos a volver a encontrar, ¿sabés? Y todo lo pendiente lo vamos a hacer. Te amo con el alma entera mi amor, una parte de mí se fue con vos para siempre", cerró.

Cómo fue el accidente de la madre y la hermana de Elias Gómez

El accidente donde Melani Gómez y Zunilda Magdalena Ríos (65) perdieron la vida fue el domingo a la madrugada en la ruta 9, a la altura de Ramallo, sentido de Rosario a Buenos Aires, donde su auto impactó con un camión que intentaba dar una vuelta en u provocando el impacto.

El Peugeot de las víctimas quedó incrustado debajo del acoplado del camión en cuestión, mientras que otro vehículo que intentó esquivar el incidente volcó al costado de la autovía.