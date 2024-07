Lionel Messi habló a horas de la final de Argentina ante Colombia

Argentina disputará mañana la final de la Copa América contra Colombia y su capitán, Lionel Andrés Messi , brindó una entrevista en DSports en la que habló del trascendental encuentro, su futuro en la Selección y otros temas.

“Sabemos que todas las Copa América son dificilísimas, todas las competiciones oficiales son muy duras. Depende de pequeños detalles quedar afuera. En los cruces son 90 minutos y hay penales, no hay alargue como en la Eurocopa”, analizó el rosarino.

En tanto, respondió sobre su futuro con la Albiceleste: “¿Jugar otra Copa América? No. En estos momentos no me gusta pensar más allá, estoy disfrutando y viviendo el día a día y viendo lo que me pasa. Tuve una etapa muy grande en la Selección en la cual sufrí entre comillas porque siempre quise estar e intentarlo. Cuando no se daban los resultados la pasábamos mal. Ahora, con lo que estamos viviendo, disfruto el día a día”.

Y ahondó: “Será hasta cuando tenga que ser, hasta que yo sienta que no da para más. En esta Copa América llegaba bien y la lesión me hizo cambiar los planes, no fue como yo planeaba o deseaba. Ahora tenemos la oportunidad de jugar una final y disfrutándola. Con la responsabilidad de intentarlo y dar el máximo para intentar conseguirla”.

CÓMO ESTÁ DE SU LESIÓN

“A nivel individual, con Canadá me sentí muy bien. Después con Chile me sentí bien desde el juego y lo físico. Con Chile me pasó muy rápido lo del aductor y ya no jugué cómodo, te hace jugar frenado, me molestaba a la hora de hacer pie o movimientos laterales”

“Con Ecuador llegué justo también. Llegué bien de la lesión, pero teniendo eso en la cabeza y sabiendo que me había pasado. El último (Canadá) ya me solté mucho más, me encontré mejor. Y en estos días que pasaron después y para la final me voy a encontrar mejor creo”.

Messi tuvo molestias en el partido con Chile, no jugó ante Perú y llegó con lo justo a los cuartos de final frente a Ecuador (AP Foto/Julia Nikhinson)

LA POSIBILIDAD DE LOS PENALES Y LA IMPORTANCIA DEL DIBU MARTÍNEZ

“Después los penales, si bien se dice que es suerte, teniendo al Dibu no es tan así. Uno o dos te agarra mínimo y eso es una gran ventaja”.

“Los rivales que juegan contra Argentina te plantean otro tipo de partidos, muchos buscan el empate y ver qué pasa en los penales, donde no siempre gana el mejor. Con Ecuador tuvimos muchísima suerte porque nos generaron muchísimas ocasiones, hasta la última”.

Lionel Messi habló a horas de la final entre Argentina y Colombia (AP Foto/Julio Cortez)

SU AMIGO LUIS SUÁREZ

“Es un amigo y siempre quiero lo mejor para él. Él también está viviendo su última Copa América en la selección, desde otro lado en esta, porque no participó tanto como en las anteriores, que siempre fue clave y fundamental para Uruguay”.

“Cuando nos despedimos, dijimos que ojalá nos encontráramos en la final en Miami. Estuvo cerquita, pero Uruguay fue una gran selección que compitió y que tuvo sus chances contra Colombia porque generó y tuvo ocasiones. Cuando se pone 1-0 y Colombia queda con 10, generó. Pero a veces es por momentos y suerte también. Le tocó a Colombia ser finalista”.

Fuente: Infobae