Los jugadores de River que podrían irse en el mercado de pases

La insípida igualdad sin goles frente a Instituto mantuvo a River en la carrera por levantar la Copa de la Liga, aunque dejó más dudas que certezas con respecto a los niveles individuales y el juego colectivo. El mismo Martín Demichelis admitió saber que los hinchas no se fueron conformes del estadio Libertadores de América, donde tuvo que hacer de local debido a la seguidilla de recitales en el Monumental. Y mientras mira con el rabillo del ojo la planificación de la temporada 2024, empezaron a aparecer los nombres de algunos jugadores que tienen chances de sacarse la banda roja el año que viene.

De la Cruz, el diamante del mercado de pases:

Puertas adentro de Núñez saben que será una tarea homérica detener la partida del uruguayo, que está rindiendo a un nivel altísimo tanto en la Selección de Uruguay como en el Millonario. Según lo que afirman desde Brasil, el Flamengo estaría dispuesto a desembolsar los 16 millones de dólares que vale su cláusula de rescisión para llevárselo de una vez por todas. En el mercado de pases anterior había ido a la carga, pero sin tanta contundencia. De hecho, el vicepresidente del club carioca, Marcos Braz, había acusado a River de "sentarse encima de la cláusula", una situación que provocó que no les pareciera razonable pagarla.

Con un contrato hasta 2025, el volante de 26 años, que este año jugó 35 partidos, convirtió siete goles y salió campeón de la pasada Liga Profesional, planificaría su futuro lejos de las instalaciones de Alcorta 7597.

Los jugadores de River que evaluarán ofertas:

En tanto, hay algunos futbolistas que, por falta de minutos o consideración del DT, analizarán las propuestas que lleguen a partir de diciembre para decidir si emigran o no. El signo de pregunta primordial recaerá sobre Enzo Pérez porque aún no anunció si seguirá el año entrante, si se marchará a Deportivo Maipú, cuadro mendocino que está en la final del reducido por el ascenso a Primera, o Estudiantes de La Plata o si viajará a otro continente. No obstante, hay puestos donde también podría sufrir bajas.

Los que más abundan en esta cuestión son los defensores. Marcelo Herrera nunca pudo adaptarse completamente al mundo River desde su llegada de San Lorenzo y hoy compite con Santiago Simón, que naturalmente es mediocampista por los costados, y Milton Casco en el puesto de lateral derecho, un índice revelador teniendo en cuenta que él es el único que juega de siempre en ese lugar. Algo similar sucede con Emanuel Mammana y David Martínez, que corren detrás de Paulo Díaz y Leandro González Pirez en la carrera por la titularidad. En este sentido, la zaga sufrirá otra baja confirmada hace tiempo: Jonatan Maidana no continuará en el club y todo indica que se irá a Racing Club de Montevideo, gerenciado por Fernando Cavenaghi, en 2024.

Agustín Palavecino sería otro de los que evaluaría ofertas de distintos equipos por no gozar de muchos minutos. Frente a la Gloria en el Libertadores de América volvió a jugar después de más de un mes. No lo hacía desde el 19 de octubre, en el empate 2-2 ante Colón. El poco rodaje habría provocado que el ex-Platense le abriera la puerta a escuchar otras propuestas.

Los futbolistas de River que renovarían su contrato con el club:

La Comisión Directiva encabezada por Jorge Brito inició conversaciones con Matías Suárez y Bruno Zuculini con la intención de renovarles el contrato y que sigan formando parte del plantel en 2024. Ambos vínculos se vencen en diciembre y, después de varias semanas de incertidumbre, empezaron a dialogar sobre los términos.

Fuente: TyC Sports