River le ganó 2-0 el Superclásico a Boca en la Bombonera después de cinco años. Y los memes no tardaron en llegar. No se salvó ni Chiquito Romero, la figura del Xeneize que, esta vez, no pudo salvar a su equipo... en los penales. Mirá los posteos más ocurrentes

Los memes de la victoria de River sobre Boca

Bruno Valdez no puede jugar nunca más en Bocapic.twitter.com/k9XP4MY0xJ — Bostero (@Volve10Riquelme) October 1, 2023

Nunca te olvides que vos sos de la B 🐔🔪 pic.twitter.com/mRsHMe3QZZ — Bostero (@Volve10Riquelme) October 1, 2023

En Brasil cueste lo que cueste, vamos Boca pic.twitter.com/FQeWehEmjN — Román🧉 (@idoloRiquelme10) October 1, 2023

Habría que hacer esto pero con Bruno Valdez, Ramirez, Campuzano y un par máspic.twitter.com/rtnLVsS1yu — Bostero (@Volve10Riquelme) October 1, 2023

