Huracán le ganó a un River desconcertado y se subió al podio de la Liga Profesional

River no entró en una crisis como el Gobierno nacional pero la incertidumbre sobre lo que puede pasar en el futuro cercano es igual de grande. Hay tanto desconcierto en Núñez que, tras el nivel que mostraron los titulares en la semana con Vélez y los suplentes contra Huracán, con quien perdieron 3 a 2, hacen hasta poner en duda la continuidad del equipo de Marcelo Gallardo en la Copa Libertadores, en la que el miércoles buscará revertir la serie contra el conjunto de Liniers.

El panorama es sombrío. Es que al darle descanso a los que habitualmente juegan, el Muñeco probó con los que menos minutos tienen. Y River tuvo otra vez una floja producción en la que potenció las falencias que había mostrado en el José Amalfitani. Otra vez le faltó físico y músculo para combatir las pelotas dividas. Huracán le ganó en el roce. Y lo complicó con los envíos aéreos y largos.

Ya en los primeros cinco minutos, el local lo exigió con las corridas de Cóccaro, quien se metía entre los marcadores centrales para complicar a la última línea de River. Y tan molesto fue el “Zorro”, que se lo llevó a Jonatan Maidana. El delantero del Globo provocó la expulsión del defensor, que no hizo gala de su experiencia e infantilmente le tiró el brazo izquierdo cuando quedaron pegados en el piso contra el banco en el que estaban los suplentes visitantes e impactó con el codo en el rostro de su rival.

Y si River no había llegado con once futbolistas en cancha, mucho menos lo hizo con diez, al menos en el primer tiempo en el que apenas contó con un tiro de media distancia de Juanfer Quintero. Pero también perdió esa posibilidad de generar algo en el arco contrario porque Gallardo decidió sacar al colombiano para poner a David Martínez y acomodar la defensa, con González Pirez como primer central en el lugar de Maidana.

Con un 4-4-1, a Beltrán se le hizo muy incómodo el partido. Y cuando le llegó alguna pelota, el delantero cordobés tampoco hizo demasiado como para inquietar a los defensores de Huracán, que no solo no tuvieron problemas para controlarlo sino que también se animaron a pasar al ataque. Y tras una pelota parada, los centrales se quedaron en el área de River, Armani no salió firme, hubo un par de rebotes y Galván metió un fuerte remate que ni Martínez ni González Pirez pudieron taparlo.

El desconcierto era tan grande en River que Gallardo buscó dar un golpe de timón con dos cambios en el entretiempo. Salieron Pochettino y Simón, ambos de flojo nivel, y entraron Barco y Paradela. A partir de esos ingresos, y de que Palavecino creció en su juego, el conjunto de Núñez empezó a manejar más la pelota y acercarse más al área rival. Sin embargo, le costaba generar chances claras.

Huracán se agazapó. Y espero el momento para noquear. De un pelotazo largo de Galván, Cristaldo y Gudiño se filtraron por el medio de la defensa que estaba abierta, le ganaron a González Pirez, y Cristaldo empujó la pelota tras la asistencia de Gudiño.

River no se dio por vencido y fue a buscar un descuento que lo metiera de nuevo en el partido. Y lo consiguió. Tras un centro de Barco, en una segunda jugada, Julián Álvarez, que había ingresado unos minutos antes, la peinó en el primer palo y González Pirez la empujó de cabeza en el segundo. Pero…

Apenas un minuto le duró el ímpetu a River. Es que en la jugada siguiente, González Pirez otra vez se mandó una de las suyas y le cometió un penal a Cóccaro. Cristaldo lo cambió por gol con un buen remate rasante y cruzado y Huracán sentenció la historia en el Ducó, que tuvo una noche de fiesta, con mucho color en las tribunas.

Aunque, fiel a su historia, Huracán terminó sufriendo en el descuento para asegurarse la victoria y festejar un triunfo que ante River no se le daba hace cuatro años y medio en Parque Patricios. Es que Julián Álvarez, en su anteúltimo partido con la camiseta “Millonaria” descontó con un cabezazo. Pero casi que no había tiempo. River buscó meter la última pelota en el área pero no lo logró ya que Elías Gómez no pudo pararla para tirar el centro del estribo. Y el reloj se fue.

Huracán sostuvo la ventaja con el buen trabajo de sus marcadores centrales y la justificó con el despliegue de sus mediocampistas, el juego de Cristaldo y la picardía de Cóccaro. En cambio, a River, desde el momento que Cristaldo convirtió el penal, no le quedaron fuerzas ni juego para volver a estar en partido a pesar del descuento en el final de Álvarez. Y River se fue con otra derrota preocupante.

