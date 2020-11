La emotiva despedida del “Rana” Valencia a Maradona: “Ya no puedo devolverle la pared compadre”

A través de una emotiva carta, Daniel “Rana” Valencia encontró la manera de romper el silencio y expresar lo que sentía ante la pérdida de su ex compañero de selección, gran amigo, y compadre, Diego Armando Maradona.

“Son las 3:15 am y no puedo pensar en otra cosa, no pude hablar en todo el día, recién ahora estoy intentando descargarme y aun así encuentro enormes dificultades”, señala un párrafo del escrito del jujeño.

El escrito completo:

Compadre: le escribo desde acá con la esperanza que, desde el lugar donde esté, me pueda leer. Ayer apenas me entere de lo que nunca quise creer lo primero que hice fue buscar la vieja filmadora que lleve la última vez que fui a verlo a Cuba ¿se acuerda? Nadie jamás sabrá lo que pasamos juntos aquellos días, lo doloroso de la soledad que envolvía al lugar, ni la desesperación de querer salir, pero no encontrar escapatoria. Sin embargo, eso no es lo que busqué al ver el video, lo recordaba, pero no lo había repetido nunca tal vez porque siempre pensé que los mejores recuerdos los guardamos en la retina y quise quedarme con esa imagen, no obstante, un alma rota no entiende de conceptos y tuve que volver a verlo, porque lo necesitaba, porque quería recordar ese momento, porque intentaba -solamente- curarme el corazón.

Usted me filmaba cuando yo cantaba (Sandro para variar) y yo lo filmaba a usted, lo hicimos en todas las concentraciones y aun en épocas que no existían las filmadoras… Los karaokes no faltaban pero hay un fragmento de 15 segundos que no puedo olvidar, usted cantaba “sentencia” y cuando decía “seré el compañero que no desmaya cuando venga el tiempo de los reveces nos levantaremos una y mil veces ganaremos una y otra batalla” me miró, yo lo miré y solté la cámara para darnos un abrazo muchísimo más fuerte que el famoso “abrazo de gol” Porque lo nuestro fue más allá de una cancha de futbol, porque sí, es cierto, nos divertíamos un montón y amábamos lo que hacíamos.

Hoy el mundo lo recuerda con hazañas y gestos heroicos e inolvidables y si todo eso es cierto usted fue el mejor jugador del planeta, pero aquí nadie me devuelve a mi amigo y el abrazo de gol podrá darse entre este y el otro y si tenemos suerte podremos repetir algún gol maradoniano pero acá, donde quedamos los mortales, ya no podré volver a abrazarlo y eso es lo que me tortura ¡ya no puedo devolverle la pared, compadre! ¿Cómo hago ahora? Si desde que lo recuerdo las paredes se hacen entre Maradona y Valencia ¿a quién se la voy a dar si no es a usted? Quizás sea por eso que fui a ver el video, necesitaba de alguna manera volver a abrazarlo.

Desde acá seguramente todo sea un poco más difícil, como siempre fue cuando usted salía de la cancha, pero su equipo (los de siempre) seguimos aguantando y tratando de disfrutar el partido.

Como lo voy a extrañar, compadre. Sé que todavía es muy pronto como para que el tiempo logre curar el dolor, pero tengo miedo que no ocurra. Siento un vacío imposible de llenar porque de alguna manera entiendo, se fue con usted.

Perdóneme si le escribo esto y no lo lee, pero necesito descargarme de alguna manera. Son las 3:15 am y no puedo pensar en otra cosa, no pude hablar en todo el día, recién ahora estoy intentando descargarme y aun así encuentro enormes dificultades.

“Si todo vuelve cuando más lo precisas, nos veremos otra vez”

Lo quiero mucho ¿sabe? Le deseo con el corazón roto la paz que en este mundo no pudo tener.

¡Hasta siempre compadre!

Daniel