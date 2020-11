Dalma Maradona: «Junto mis pedazos y no me imagino como va a ser mi vida sin vos»

El planeta entero sigue intentando asimilar la muerte de Diego Armando Maradona. Y una manera de sentirse menos tristes y más cerca del ídolo argentino es a través de su familia, de sus hijas.

Y Dalma, la mayor de sus hijas junto a Claudia Villafañe, compartió un conmovedor mensaje en Instagram para «despedir» a su papá.

«Siempre le tuve muchísimo miedo a mi muerte, pero hoy ya no … Porque se que ese va a ser el momento que voy a volver a verte y abrazarte de nuevo! Ya te extraño pa! Voy a aguantar acá, sin esa parte de mi corazón que te llevaste ayer con vos!», comenzó escribiendo Dalma en sus redes y continuó dejando el corazón en sus palabras: «Como me pediste siempre ,voy a cuidar de la jabru y tu pompón preferido PORQUE VOS SIEMPRE DÁNDOME RESPONSABILIDADES IMPOSIBLES DESDE QUE TENGO USO DE RAZÓN! Te voy a amar y defender toda mi vida porque te agradezco la vida compartida! Estoy destruida pero voy a salir adelante! Espérame ahí. Ya nos vamos a ver».

Siempre positiva, Dalma además dejó una anécdota íntima que compartía con Diego. «Mientras voy practicando Y COMO ES ÉL para que cuando te vea la volvamos a cantar juntos a los gritos… Bueno… Vos en realidad cantando hermoso y yo a los gritos!».

Por último, se despidió y conmovió a todo el que leyó sus desgarradoras palabras: «Te amo papá! Te voy a amar y defender toda mi vida! Y si tu nieta te quiere llamar por videollamada como hacían, me voy a morir por dentro, pero quédate tranquilo que le voy a contar exactamente quien fuiste, quien sos y quien vas a ser para siempre! Igual ya te ama. Porque tenías eso… No hacía falta mucho para amarte… Junto mis pedazos y no me imagino como va a ser mi vida sin vos… NO PUEDO… Pero acá estoy con el mejor marido del mundo y una hija que me va a obligar a salir adelante! La vida es un ratito asiq nos vemos pronto! Te llevo margaritas para decorar tus medias de jugador y por favor volveme a mirar con ese amor que se ve en la foto! Te amo para siempre!». Un planeta entero la abraza.