Desgarradora frase de Dalma Maradona: «No sé cómo voy a hacer para salir adelante»

Un sentimiento de dolor y desesperanza atraviesa a Dalma Maradona por la muerte de su papá hace una semana.

Angel de Brito contó una charla íntima que tuvo con la actriz, en la que ella expresó su tristeza por el duelo. «Estoy destruida y no sé cómo voy a hacer para salir adelante… lo haré por mi hija, pero te juro que no sé cómo seguir… No tengo ganas absolutamente de nada», comentó.

Además, al ser consultada sobre las declaraciones de las hermanas de Maradona, quienes la acusaron de no haber estado presente en la vida de su padre, Dalma contestó: «Por respeto a mi papá, en este momento, no les voy a responder. Sólo te puedo decir que a Ana la llamé, no me atendió y en un momento, me respondió su nuera para decirme que después me iba a llamar. Jamás lo hizo», le aseguró junto a las capturas de pantalla de esa charla.