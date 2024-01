Mauro Albertengo refuerza al lobo jujeño: "Es un torneo durísimo, espero cumplir con las expectativas "

De último paso por Alvarado de Mar del Plata, el delantero de 33 años, Mauro Albertengo llegó a la "tacita de plata" para incorporarse a la pretemporada con el Lobo de cara al próximo torneo de la Primera Nacional de fútbol.

"Estoy contento de estar acá, con muchas ganas, ganas de empezar a entrenar, ansioso por conocer a mis compañeros, y espero que sea un gran año para todos", expresó en entrevista con Canal 7.

"Este es un torneo durísimo, que tiene muchísimas fechas, la verdad que debe ser el más duro, pero es importante empezar bien. Después en la segunda vuelta se hace todo mucho más difícil, los partidos se hacen muy trabados. Yo principalmente trato de esforzarme y espero cumplir con las expectativas".

Sobre el primer encuentro que tendrá con sus compañeros y el DT al mando, Marcelo Vázquez, dijo, "tengo muchos años jugando en la Primera Nacional, así que la mayoría de los jugadores los he enfrentado, y con director técnico todavía no cruzamos palabras, seguramente me va a dar la bienvenida y vamos a hablar".

Mauro Albertengo de último paso por Alvarado- Foto: diario La Capital

Este viernes realizan el sorteo de la Primera Nacional

La Primera Nacional comienza a definir lo que será la temporada 2024 del certamen que tendrá 38 equipos buscando dar el salto a la máxima categoría del fútbol argentino.

Aunque no haya confirmaciones oficiales por parte de la AFA, se mantendría la misma modalidad de disputa que la del 2023, con dos ascensos en juego: los equipos divididos en dos zonas de 19 equipos cada una, un primer ascenso que sale de la final entre los dos ganadores de cada grupo y otro ascenso que sale del ganador del Reducido.

El sorteo para conocer el fixture se llevará a cabo este miércoles 3 de enero, y la fecha para el inicio de la competencia sería el primer fin de semana de febrero, sábado 3 y domingo 4.