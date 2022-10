Medallas para Jujuy en la Final Nacional de Juegos Evita en Mar Del Plata

Emotiva jornada se vivió en el segundo día de competencia en los Juegos Evita en Mar del Plata. La delegación jujeña de deportistas que participa de la Final obtuvo 1 Medalla de Oro en Ajedrez, 4 de Oro y 2 de Plata en Natación Adaptada, y 1 de Oro en Atletismo.

Alfredo Chiappero obtuvo la medalla de oro al quedar en primer lugar en individual categoría Sub 16 luego participar junto a ajedrecistas del país, con experiencia representando a Jujuy de manera destacada en distintos torneos.

Juegos Evita

En deporte adaptado se consiguieron las siguientes medallas:

Natación estilo espalda 25 metros Gastón Quispe 1° lugar en categoría sub 14 motor, Categoría Sub 16 intelectual, Jeremías Heredia 1° puesto, categoría Sub 16 motor Gerónimo Bautista 2° puesto, en Femenino Sub 16 motor Mayra Skinner 2° puesto; en estilo mariposa 25 metros Jeremías Heredia Sub 16 intelectual 1° puesto y en Femenino Mayra Skinner 1° puesto compartido.

Sebastián Velásquez obtuvo también la medalla de Oro en 80 metros, Atletismo Sub14.

Con gran variedad de actividades en los deportes de conjunto e individuales los jujeños continuaron a lo largo del día con su participación en instancia de Final con entusiasmo y con el orgullo de representar a la provincia ante los 20 mil representantes del país.