Messi y la Selección argentina revolucionan Bolivia: quiénes son los "boligauchos" y por qué apoyan a la albiceleste

Cuando los hinchas bolivianos se enteraron que Lionel Messi finalmente viajaría para encarar un nuevo partido con la selección argentina en la altura, la respuesta fue absolutamente eufórica. Cientos se acercaron primero al aeropuerto El Alto, y miles al hotel Camino Real, donde lo esperaron con camisetas, banderas, gorros y bufandas... de Argentina. Ansiosos por presenciar al mejor jugador de la historia, algunos se trajeron sus sillas, bancos y hasta escaleras para intentar tener una visual de la llegada del plantel, mientras que otros se subieron a los árboles y los semáforos. Se llegaron a escuchar incluso cánticos de "Messi" y "Dale campeón", sintiendo el triunfo en el Mundial de Qatar como propio.

La imagen se repitió al día siguiente, con el equipo ya concentrado, cuando se preparaba para tener una práctica en el estadio de The Strongest, en Achumani. Los primeros fanáticos llegaron a las 8 de la mañana a las inmediaciones del hotel en la avenida Ballivián, y se atrincheraron en el vallado que dispuso la policía local sin siquiera parar para comer ni tomar, a pesar de que la selección no saldría hasta las 16. La disposición fue igual que la noche anterior: una gran cantidad de simpatizantes muy jóvenes, vestidos con indumentaria albiceleste, con carteles agradeciendo por el título mundial y pidiendo autógrafos.

El contraste con lo que se vio en el hotel Casa Grande, donde concentraban los jugadores locales y a solo cinco cuadras del Camino Real, fue sorprendente: no había más de 20 personas interesadas en ver a los futbolistas de su país. Pero es que el incentivo de ver al mejor jugador de la historia en lo que probablemente sea su última visita a Bolivia es un atractivo demasiado grande, aún si las señales indican que son pocas las chances de que arranque como titular este martes en el estadio Hernando Siles. El único apoyo que llegó hacia la selección local fue cuando, mientras aún se esperaba la salida de los dirigidos por Lionel Scaloni, pasó por al lado el micro que llevaba al plantel verde a su propio entrenamiento, lo que dio lugar a una imagen insólita: hinchas bolivianos, vestidos de argentinos, cantando por Bolivia.

El fanatismo por los jugadores argentinos llega a tal punto que algunos simpatizantes en La Paz aceptarían la derrota con tal de ver a Messi meter su primer gol en una ciudad donde nunca consiguió hacerlo. El agradecimiento, la admiración y el deseo de que el número 10 viva feliz sus últimos años en el fútbol son más fuertes. Y eso quedó reflejado en una venta récord de entradas para el duelo, según se jactó la Federación Boliviana de Fútbol (FBF). Habían comenzado a venderse por internet este miércoles y en sólo unas horas el "80%" del aforo del estadio, que tiene una capacidad de unas 42.000 personas, quedó vendido. Eso no impidió que algunos hicieran fila por la mañana para intentar conseguir algún remanente o reventa, a precios que oscilan entre los 125 y 525 bolivianos (18 a 76 dólares, o 16 a 68 euros). Una entrada que los locales consideran cara, dado el precio reducido de otros partidos de eliminatorias y los sueldos promedio, en el país que rondan los 3000 bolivianos, pero que creen que vale la pena costearse.

Claro está, no todos los bolivianos comparten esta postura de agradecer la mera presencia de los campeones del mundo. Alrededor de las 14, cuando la concentración afuera del hotel ya era considerable, pasó por la avenida un hincha disfrazado del "fantasma de la altura", asomándose por el techo de una camioneta junto a otros dos hinchas con la camiseta de la selección local, y recordó uno de los días más gloriosos de su fútbol: "¡Les vamos a hacer seis!".

El malestar por los denominados "boligauchos" se extendió también hacia los propios integrantes del equipo que dirige Gustavo Costas, que según fuentes paceñas indicaron que no se sintieron representados ni respaldados por los miles que fueron a apoyar a los argentinos, aun si muchos dicen que el martes seguirán apoyando a Bolivia. El goleador Marcelo Moreno Martins fue muy claro cuando habló en conferencia de prensa: "Vimos cómo apoyaron a la selección argentina cuando llegaron. Nosotros somos fuertes y de locales peor, entonces tenemos que mantener esa unión, no podemos estar separados, no podemos apoyar a dos selecciones".

¿Quiénes son los "boligauchos"?

El boligaucho es el ciudadano boliviano que, debiendo apoyar solo y exclusivamente a su selección nacional, expresa su preferencia por la selección "gaucha", es decir la Selección argentina.

El "boligaucho" luce una casaca original, trucha o idealizada de la selección albiceleste y ese comportamiento genera polémica en el país andino ya que muchos detractores de los "boligauchos" aseguran que "nunca un argentino se pondría la camiseta de la tricolor".

Si bien, en Bolivia se utiliza como un término despectivo, el "boligaucho" no es más que aquel masivo colectivo social que expresa su amor y fanatismo por Lionel Messi y las otras grandes figuras del seleccionado argentino campeón del mundo. No por nada, cuando los dirigidos por Sacaloni levantaron la copa el pasado 18 de diciembre en Qatar, miles de bolivianos celebraron en las calles esa victoria que dejó de ser argentina para convertirse en un triunfo del fútbol sudamericano, y por qué no también una hazaña de los país del "tercer mundo", el caso de Bangladesh es un claro ejemplo de ello.

Con Lionel Messi en duda, la Selección argentina visita a Bolivia en busca de otro triunfo por Eliminatorias

La Selección argentina visitará a Bolivia por la segunda fecha de las Eliminatorias Sudamericanas camino al Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026. Con el capitán Lionel Messi en duda, el conjunto nacional tendrá que hacer frente al rival y también a los casi 3700 metros de altura en los que está ubicado el estadio Hernando Siles de La Paz.

El partido comenzará a las 17 (hora argentina) y contará con el arbitraje del uruguayo Esteban Ostojich, mientras que el VAR estará a cargo de su compatriota Andrés Cunha. La transmisión será de TyC Sports y la TV Pública.

