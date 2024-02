Murió "Tula", el hincha más famoso de la Selección Argentina

Carlos "Tula" Pascual, el hincha más famoso de la Selección Argentina, murió este miércoles a los 83 años.

Emblema de la albiceleste y militante del peronismo desde su Rosario natal (donde adquirió la destreza con el bombo obsequiado por Juan Domingo Perón), realizó su primera travesía internacional en la Copa del Mundo de Alemania 1974.

"En todo lugar que llego aparece un voluntario de Dios que me lleva a comer, que me lleva a todos lados (...) porque yo no tengo plata, y sin plata no se puede hacer nada. Yo no sé ningún idioma, no sé nada. ¿Vos sabés lo que es no saber ningún idioma y viajar por todo el mundo? Estuve en Japón. Imagínate en Japón, imaginate Estados Unidos, Rusia", rememoró tiempo atrás en "La vida por la camiseta", serie publicada en el portal CNN.

En 2022 y tras la obtención del trofeo mayor en Qatar por parte de "La Scaloneta", "Tula" recibió el premio "The Best" en representación de la hinchada argentina.

"Como argentino estoy muy contento porque nos llevamos todos los premios. El Dibu, Scaloni, Messi. Ahora yo como hincha estoy muy contento porque soy el primer bombo: Alemania 1974. Desde ese día histórico para acá estuve en todos los Mundiales y Copas Américas", destacó durante la ceremonia de consagración.

Fuente: El Cronista