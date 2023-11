Palpalá: más de 600 deportistas serán distinguidos en la Fiesta del Deporte

El 21 de diciembre, a partir de las 19 en el cine Altos Hornos Zapla, se realizará la “Fiesta del Deporte” edición 2023 donde se reconocerán la trayectoria de niños, jóvenes y adultos destacados de la ciudad en sus diferentes disciplinas.

En este sentido, el director de Deportes del municipio palpaleño, Marcelo Annsonaud, manifestó que “este año habrá medallas recordatorias a cada uno de los niños y niñas que concurren a las escuelas deportivas municipales, una cantidad de 550 participantes, también se les entregará a deportistas destacados medallas y cerramos con las distinciones especiales que han ganado medallas de oro a nivel nacional, serán más de 650 los reconocidos”.

En medio de la gala, también se realizará un minuto de silencio para recordar a quienes no están físicamente este año pero marcaron una huella indeleble en el deporte palpaleño como Raúl Toledo (exjugador de Zapla), Víctor Chavarría (expresidente de la Asociación de Básquet, Gerardo Galván, Santiago Pérez, Darío Antonio Ríos, coordinadores de la escuela de fútbol infantil de AHZ.

LISTADO DE LA PREMIACIÓN DE PALPALEÑOS

JUEGOS NACIONALES EVITA 2023

PADEL: Serena Ibáñez, Luana Álvarez, Santino Tejerina, Benjamín Ortiz

PATÍN CARRERA: Joselyn Castillo (Medalla de Oro), Luján Toconás (Integrante del seleccionado jujeño), Simón Flores (Sub campeón - Regional Santiago del Estero), Abril Copa (Sub campeona Regional Santiago del Estero), Blanca Arancibia - Matías Tacacho (Entrenadores)

GIMNASIA RÍTMICA: Emma Vera Rojas, Eluney Vásquez, Abigail Quiroz Ontiveros, Luna Salvatierra,

Dafne Cruz, Micaela Juárez (Instructora-Entrenadora), Sandra Diaz (Entrenadora)

BOXEO: Lucas Valdiviezo (medalla de oro), Nicolás Maidana (Entrenador), Mateo Maidana 12 años (Campeón provincial)

ATLETISMO: Valentina Torres - Lanzamiento de jabalina; Pilar Pérez del Valle-80 metros llano; Cruz Miguel Jesús - 800 metros llano, Belén Villalta (Instructora-entrenadora)

FÚTBOL FEMENINO: Equipo Sub 16 - Altos Hornos Zapla - Julieta Astorga (jugadora destacada)

ATLETISMO MAYORES: Luis “Queso” González (67 años) campeón argentino cat. Master - Medalla de oro en 5000 metros llano en el torneo nacional en Posadas Misiones.

Campeonato Nacional de Ruta 10 km Santa Rosa la pampa medalla de oro cat. Master.

CIRCULO DE ATLETAS MASTER: Participación Internacional destacada Gran Prix del Mercosur y torneo nacional en Posadas Misiones Alcira Zalazar y Máximo Velázquez.

Gabriela Toledo primer premio campeonato nacional máster 15 km en General Rodríguez, Buenos Aires. Alicia Rivero (59 años - medalla de bronce 5000 metros, campeonato nacional Master en Posadas - Misiones; Enrique Godoy Mercado (destacada participación en torneos regionales); Rodríguez Gisela Judit (destacada participación en torneos regionales).

DEPORTE ADAPTADO: José Benjamín González (Oro en salto en largo, oro 80 metros llano) Parálisis cerebral; Daniel Carrizo (Medalla de oro salto en largo y 100 metros); Pablo González (Medalla de oro - salto en largo y 100 metros); Marisol Chávez (Medalla de oro en 100 metros - lanzamiento de bala); Alejandro Pérez (Entrenador destacado).

BÁSQUET EN SILLAS DE RUEDAS: Naim Iturbe (Jugador); Gustavo Lemos (Entrenador)

DEPORTISTAS DESTACADOS: Gonzalo Gómez (Fútbol - Altos Hornos Zapla); Gonzalo Valdez (Fútbol Atlético Palpalá); Blanca Vargas (Newcon); Liga de veteranos híper 55 (campeón torneo interprovincial) y (Miguel Aramayo - José Bravo).