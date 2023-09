Pasión y mamadera: un hincha de Colón, nominado a los premios The Best de la FIFA

Tomás Iñiguez, un hincha de Colón que se viralizó por darle la mamadera a su hijo en pleno partido, fue nominado por la FIFA para competir al premio The Best como "mejor afición".

"Las cámaras de TV enfocaron a un hincha de Colón de Santa Fe que sostenía a su hijo mientras le daba el biberón durante el partido contra Barracas Central. La escena captó el deseo por transmitirle a su hijo el amor por los colores del club desde pequeño", escribió la organización en su sitio web oficial tras dar a conocer los nominados.

¿Quién compite con el hincha sabalero?

Iñiguez competirá en la terna con Fran Hurdall, quien llevó la pelota desde Gold Coast a Sídney con el objetivo de servir de inspiración a mujeres y niñas del deporte. Esta aventura recaudó fondos para la organización Women Sport Australia.

Además, la terna tendrá a Miguel Ángel, un colombiano y fiel seguidor de Millonarios, que cumplió su última voluntad antes de que le practicaran la eutanasia a causa de una enfermedad: previo al partido con Alianza Petrolera, conoció al primer equipo.

La gente podrá votar a través de las plataformas digitales de la FIFA para todas las categorías a partir de este 14 de septiembre. La votación terminará el viernes 6 de octubre.

Cómo votar en la categoría de hinchas en los FIFA The Best

En primera instancia, cada usuario que quiera votar en las distintas categorías deberán estar registrados en la página oficial de FIFA. Se puede crear una cuenta rápidamente con un mail y una contraseña, que luego deberá ser confirmada en la casilla de correos mediante un código único.

A través de este enlace (https://www.fifa.com/the-best-fifa-football-awards/fifa-fan-award) se podrá votar en la categoría a Mejor Afición presionando en los botones “1”, “2” y “3”, siendo el primero el voto que mayor contabiliza.

Una vez seleccionado al nominado, al final de la página se podrá emitir el voto con un solo click y se dará por finalizada la emisión, a la espera del conteo final para conocer al ganador en la categoría The FIFA Fan Award.

¿Cuándo es la gala de los Premios The Best 2023?

La ceremonia de FIFA The Best, que premian los rendimientos de la temporada 2023, todavía no tiene fecha confirmada por parte de la organización. Se espera que sea a mediados de febrero de 2024, cuando se conocerán todos los ganadores.