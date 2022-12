Pepe sobre el arbitraje de Facundo Tello en la eliminación de Portugal: Es inadmisible, ya le pueden dar el título a Argentina

Historia pura se vivió en el Al Thumama Stadium con la clasificación de Marruecos a la semifinal del Mundial Qatar 2022 al derrotar por 1-0 a Portugal con gol de Youssef En-Nesyri. El designado por FIFA para arbitrar el encuentro fue el argentino Facundo Tello, que cumplió una impecable tarea, pero se llevó toda la furia de los futbolistas del combinado europeo en el entretiempo y una vez que finalizó el encuentro.

El primero en mostrar su descontento de manera pública fue Pepe y apuntó contra una jugada puntual de la segunda mitad. “No vi el momento que pudo haber sido penal sobre Bruno Fernandes. Tuvimos la capacidad de ganar este Mundial. Después, tuvimos la sensación de la arrogancia del equipo arbitral. ¡Argentina será campeona! ¡Fueron cinco árbitros argentinos! Qué más puedo decir... A ver qué pasa”, declaró a la televisión internacional.

Y detalló sobre los 45 minutos finales: “Es inadmisible que un árbitro argentino dirija un partido así y más después de las quejas de Messi. En la segunda parte no se ha jugado nada. No nos ha dejado jugar nada”, y remató: “Ya le pueden dar el título a Argentina”. Vale destacar que Tello no cobró varias simulaciones de los futbolistas portugueses dentro del área de Bono y expulsó de manera correcta Walid Cheddira por doble amonestación.

Pepe protesta

Además, el veterano de 39 años realizó una última reflexión antes de retirarse hacia el vestuario con rostro de decepción tras quedar eliminados por la nación africana. “Marruecos tuvo la suerte de marcar el gol. Estoy orgulloso de mis compañeros. Hicimos mucho para intentar ganar el partido”, concluyó.

Otro que atacó a la actuación de Tello fue Bruno Fernandes, estrella del Manchester United: “Tengo que decir que es muy raro que nos designen un árbitro de un país que todavía tiene su selección en competición y no tenemos árbitros portugueses en el Mundial. Hay árbitros que dirigen en la Champions League y tienen el nivel para estar aquí. En cambio, este cuerpo arbitral no dirige en la Champions League. No están acostumbrados a este tipo de partidos y este ritmo. Inclinaron claramente el campo. En la primera mitad hay un penalti claro sobre mí porque estoy aislado y nunca en mi vida me dejo caer cuando estaba solo con el portero y podía tirar a puerta. Así de simple”.

Pepe, central de la selección de Portugal

El entrenador Fernando Santos decidió concentrarse en analizar el juego y no recaer en las críticas contra el árbitro. “En el descanso decidimos subir las líneas porque Marruecos defiende bien. Mejoramos mucho, pero, sobre todo en los últimos 20 minutos. Estábamos muy ansiosos, con ganas de meter rápido el balón en el área, cuando podíamos haber hecho un poco más. En este momento estamos muy tristes”, explicó el seleccionador.

Marruecos, por su parte, escribió una página dorada de su historia al ser el primer país africano en alcanzar las semifinales. Clasificó primero Grupo F, eliminó a España en los octavos de final y en cuartos vencieron 1-0 a la selección de Cristiano Ronaldo. El único gol del partido lo convirtió Youssef En-Nesyri, quien aprovechó un error de cálculo del arquero Diogo Costa para abrir el marcador. CR7, que empezó como suplente y tuvo una situación clara de gol, abandonó el campo de juego entre lágrimas tras confirmarse su eliminación en su última participación mundialista.